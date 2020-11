Biuro w secesyjnej kamienicy? Łódź kusi biurami w rewitalizowanych budynkach

Dla wielu osób odwiedzających miasto włókniarzy pierwszym przystankiem jest nowy dworzec Łódź Fabryczna. Stacja czołowa, mieszcząca się na linii do Koluszek, powstała w 1866 r. z inicjatywy jednego z największych łódzkich przemysłowców, Karola Scheiblera. Dziś, ponad półtora wieku później, komfortowo dojeżdżamy na najnowocześniejszą stację kolejową w Polsce, jednocześnie podziwiając odwołania do architektonicznej przeszłości – wewnątrz hali odtworzono elewacje zabytkowego dworca kolejowego. Ale to dopiero przedsmak tego, co czeka nas dalej.

Kierując się klimatycznym woonerfem stworzonym na ulicy Knychalskiego, po zaledwie 5 minutach wędrówki naszym oczom ukazuje się prawdziwa, neorenesansowa perła – dawny dom łódzkiego fabrykanta Edmunda Stefanusa.

Łódź przyciąga największych…

Zabytkowa kamienica przy ul. Jaracza 47, poddana została gruntownej renowacji – zarówno od zewnątrz, co widzimy od razu, jak i do wewnątrz, o czym mogą poświadczyć firmy, które znalazły tutaj swoje biura. Nasze oczy cieszą odrestaurowane, cenne złocenia i polichromie z XIX w., o komfort dbają zaś nowoczesne udogodnienia, w tym monitoring i kontrola dostępu, sieć ICT, światłowód, klimatyzacja, cicha i szybką winda czy sufity podwieszane.

Jak podkreślają eksperci firmy OPG Property Professionals, odpowiedzialnej za rewitalizację i wynajem budynku, odzyskanie go nie było sztuką łatwą, lecz zdecydowanie wartą zachodu.

– Wyjątkowy standard i prestiż biur oraz świetna lokalizacja niedaleko dworca Łódź Fabryczna przywiodły tutaj firmy z branży kreatywnej, ubezpieczeniowej czy finansowej oraz kancelarie prawne, w tym chociaż Baker McKenzie – jeden z największych domów prawniczych na świecie – mówi Monika Hryniewicz, specjalistka odpowiedzialna za komercjalizację budynku. – To świetny adres dla każdej firmy, która od przestrzeni do pracy oczekuje „czegoś więcej” – dodaje.

Piotrkowska – symbol zmieniającej się Łodzi

Wędrując wzdłuż ulicy Jaracza, dochodzimy do miejsca, którego raczej nie trzeba przedstawiać – popularnej Piotrkowskiej. Spacerując głównym deptakiem miasta, nie sposób nie zauważyć wznoszących się na każdym kroku kamienic – uosobienia secesji, neorenesansu i eklektyzmu, pamiętających czasy pierwotnej świetności dawnego miasta włókniarzy.

1

2