Biuro w Warszawie — sprawdzamy gdzie i za ile

Jak tłumaczy ekspertka z Savills, najdroższe w stolicy są centralne lokalizacje (Centralny Obszar Biznesu oraz Centrum), gdzie czynsze nominalne za najlepsze powierzchnie kształtują się na poziomie od 17,50 euro/mkw./miesiąc do nawet 25,50 euro/mkw./miesiąc na najwyższych piętrach wieżowych budynków.

Natomiast wśród poza centralnych lokalizacji najemcy mogą wybierać m.in. wśród obiektów zlokalizowanych w obrębie Służewca, gdzie czynsze wynoszą od 13,00 do 15,00 euro/mkw./miesiąc, jak również na Pradze z czynszami na poziomie 11,00-15,00 euro/mkw./miesiąc oraz w korytarzu al. Jerozolimskich (12,50-15,50 euro/mkw./miesiąc) i ul. Żwirki i Wigury (12,00-14,50 euro/mkw./miesiąc).

Oto przykładowe oferty:

Biura w Mokotowska Square

Mokotowska Square to śródmiejska kamienica z odnowioną historyczną fasadą, wykończoną naturalnym kamieniem, co podkreśla jej klasyczny i elegancki charakter.

W budynku jest około 8500 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej o najwyższym standardzie oraz około 1100 mkw. powierzchni handlowo-usługowej.

Siedmiokondygnacyjny obiekt biurowy klasy A jest zlokalizowany w samym sercu Warszawy przy ul. Mokotowskiej. Obiekt położony jest w dogodnej lokalizacji z łatwym dostępem do pozostałych części miasta. Kilkuminutowy spacer pozwala dotrzeć do najważniejszych punktów w centrum - z jednej strony do placu Trzech Krzyży, ulicy Nowy Świat i parku Łazienki Królewskie, z drugiej - do placów Zbawiciela i Konstytucji, gdzie oprócz stacji metra Politechnika znajdują się liczne przystanki autobusowe i tramwajowe.

Warunki najmu:

Dostępna powierzchnia biurowa: 740 mkw.

Czynsz za powierzchnię biurową: 21 euro/mkw./miesiąc





Biura w North Gate

Biuro w północnej części Warszawy z widokiem na panoramę miasta. Budynek North Gate ma przeszkloną elewację, umożliwiającą maksymalne wykorzystanie światła dziennego i zapewniającą jednocześnie wspaniały widok.

