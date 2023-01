Firmy zachęcają pracowników do przychodzenia do biura m.in. dobrą kawą. Duże korporacje urządzają nawet własne, małe kawiarnie z ekspresem kolbowym i baristą, który codziennie każdemu przygotuje prawdziwe latte lub cappuccino.

Pracodawcy zachęcają swoich pracowników do przychodzenia do biura m.in. dobrą kawą. Są oni m.in. włączani w proces wyboru dostawcy kawy. Poprzedzają go testy, które się znacznie wydłużyły.

- Zazwyczaj trwały jeden albo kilka dni, a dzisiaj jest to przeważnie ponad tydzień. Podczas degustacji różnych mieszanek kaw, pracownicy wypełniają ankiety - opisuje Aleksandra Kielak, Sales Director Julius Meinl Polska.

Dodatkowo, biura dzisiaj wzbogacają swoje wyposażenie związanie z parzeniem kawy. Kiedyś dominowały podstawowe ekspresy automatyczne działające na jeden przycisk. W tej chwili są to bardziej zaawansowane urządzenia z dużą możliwością wyboru różnych napojów kawowych.

- Duże korporacje decydują się nawet na to, żeby urządzić w swoim biurze małą kawiarnię z ekspresem kolbowym obsługiwanym przez profesjonalnego baristę, który każdemu według życzenia, przygotuje codziennie prawdziwe latte czy cappuccino - opisuje Aleksandra Kielak.

