Biurowa Andersia Silver ma pierwszego najemcę. F-Secure postawi na hybrydę

F-Secure, fińskie przedsiębiorstwo z branży IT Security, specjalizujące się w tworzeniu technologii i produktów z obszaru cyberbezpieczeństwa, wprowadzi się do powstającego budynku Andersia Silver w Poznaniu w III kwartale 2023 roku i zajmie powierzchnię 3,5 tys. mkw.

F-Secure to pierwszy najemca budynku Andersia Silver, zlokalizowanego w centrum biznesowym Poznania, czyli na Placu Andersa.

Zajmie trzy najwyższe piętra budynku, na których znajdzie się przestrzeń dla 250 pracowników.

Odpowiadając na kształtujące się na nowo środowisko pracy i zmieniające modele pracy, firma przewiduje zaprojektowanie powierzchni, na której znajdą się zarówno stanowiska pracy stałej jak i hot-deski.

Oprócz nowego biura w Poznaniu, F-Secure wynajął również 10 stanowisk pracy w biurze coworkingowym Cambridge Innovation Centre Warsaw dla swojego warszawskiego zespołu.

- Wynajęcie powierzchni biurowej w tak prestiżowej lokalizacji to dla nas poważny krok, ale jednocześnie wyrażny sygnał. Poznań jest dla F-Secure strategiczną lokalizacją. Liczę na to, że w nowej lokalizacji nasi eksperci będą mieć optymalne warunki do kreatywnej pracy oraz kształtowania świata cyberbezpieczeństwa we właściwym kierunku – powiedział Leszek Tasiemski, Członek Zarządu, F-Secure

- Cieszymy się, że tak dynamicznie i prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo jak F-Secure wybrało budynek Andersia Silver na lokalizację swojego nowego biura. Jesteśmy pewni, że obecni i przyszli pracownicy docenią walory lokalizacji jak i udogodnienia w budynku i najbliższej okolicy – skomentował Piotr Trybusz, przedstawiciel Von der Heyden Group.

- Proces relokacji sfinalizowany w budynku Andersia Silver ugruntował Poznań jako centralę firmy w Europie Środkowej na następne lata. Jestem przekonany, że biuro w najnowocześniejszym budynku biurowym w regionie pozwoli liderowi w branży cyberbezpieczeństwa na dalszy rozwój biznesu i na umocowanie się w świadomości mieszkańców jako pracodawca zrzeszający utalentowanych specjalistów i pozwalający im na rozwijanie umiejętności w biurze z unikalnym widokiem na całe miasto – dodał Piotr Borowski, Starszy Negocjator, Knight Frank

W procesie wyboru biura i negocjacji umowy najmu firmę F-Secure reprezentował Knight Frank.

Biurowiec Andersia Silver będzie miał prawie 40 tys. mkw. powierzchni użytkowej rozłożonej na 25 kondygnacjach. Został zaprojektowany przez poznańską Pracownię Projektową Ewy i Stanisława Sipińskich. Po zakończeniu budowy osiągnie wysokość 117,5 metra, co uczyni go najwyższym budynkiem w Poznaniu.

Budynek oferuje trzy typy wielkości powierzchni, dając najemcom duże możliwości kreowania aranżacji w zależności od potrzeb. Oprócz tego w Andersii Silver znajdą się prysznice i szatnie dla rowerzystów, stacje ładowania hulajnóg i pojazdów elektrycznych dla pracowników oraz taras do wspólnego korzystania, a część fasady będzie wyposażona w panele fotowoltaiczne. Andersia Silver ma otrzymać certyfikat LEED na poziomie Gold, co potwierdzi ekologiczne rozwiązania zastosowane na etapie projektu i budowy.