Syrena Real Estate podpisała umowy najmu na blisko 3 tys. mkw. powierzchni biurowej w zarządzanym przez siebie kompleksie Diuna (dawniej Marynarska Business Park) na warszawskim Służewcu.

Diuna (dawniej Marynarska Business Park) to cztery budynki biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 46 tys. mkw.

Swoje siedziby mają tu m.in. firmy: Accord, NewCold, Colgate, Eurocash, Ford, JDE, Oceanic, S.C Johnson, Sitel, czy WDX. Na terenie kompleksu działa także przychodnia LUX MED oraz kawiarnia Gorąco Polecam.

Diuna to jedna z największych modernizacji prowadzonych obecnie w Polsce.

Kompleks biurowy na warszawskim Służewcu przechodzi metamorfozę.

Dwóch dotychczasowych najemców - Business Lease Poland oraz LeasingTeam Group - przedłużyło porozumienia dotyczące wynajmowanej powierzchni biurowej.

Firma Daikin ponad dwukrotnie zwiększyła zajmowaną przestrzeń w kompleksie przy ulicy Taśmowej.

Najbardziej efektowne zmiany dotyczą rewitalizacji terenu zewnętrznego, który z betonowego parkingu o powierzchni 6 tys. mkw. zamienił się na ogólnodostępny park z 50 drzewami oraz 98 gatunkami krzewów, a także strumykiem i edukacyjnym pawilonem. Odświeżone zostały także hole wejściowe czterech budynków, które zyskały nowy wygląd, przestrzeń do pracy wspólnej i centrum konferencyjne z salą do spotkań i ćwiczeń.

Kompleks zyskał nową strefę rowerową z pełną infrastrukturą dla miłośników jednośladów. Ostatnim obszarem zmian jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych systemów budynkowych, które pozwolą na znaczne obniżenie zużycia energii.

Za projekt odpowiada firma Syrena Real Estate we współpracy z inwestorem PineBridge Benson Elliot.

Najemcy polubili zmiany

Metamorfozę, jaką przechodzi obiekt, doceniają najemcy. Trzy kolejne firmy posiadające siedziby w Diunie zdecydowały się na przedłużenie swoich umów najmu.

Business Lease Poland, która zajmuje w kompleksie powierzchnię ponad 610 mkw., to prężnie działająca firma leasingowa oferująca wsparcie w zakresie mobilności tj. leasing operacyjny, wynajem krótkoterminowy czy wsparcie w zarządzaniu flotą. Business Lease Poland obsługuje zarówno międzynarodowych klientów, jak również sektor rodzimych, małych i średnich przedsiębiorstw. Na polskim rynku firma działa od 2001 roku.

LeasingTeam Group wynajął w Diunie blisko 1.100 mkw. powierzchni biurowej. Grupa Kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wyłącznie z polskim kapitałem. GK LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych.

GK LeasingTeam specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, outsourcingu procesów i funkcji, outsourcingu kadry IT, optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi, w transgranicznym delegowaniu pracowników oraz pozyskiwaniu dla swoich klientów pracowników z Europy Wschodniej.

LeasingTeam świadczy usługi na terenie Polski za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz prowadzi działalność w Niemczech i Czechach. Każdego miesiąca oddelegowuje do pracy blisko 10 tysięcy pracowników. W GK LeasingTeam powstała autorska platforma cyfrowa TalentPoint, która ułatwia pracę działów HR i uprzyjemnia formalności pracownikom.

Trzecim najemcą, który zdecydował się na przedłużenie umowy najmu w Diunie jest Daikin Europe Business Support (DEBS). Firma jest częścią DAIKIN EUROPE N.V., europejskiej centrali japońskiego koncernu DAIKIN INDUSTRIES Ltd. - prestiżowego producenta rozwiązań klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, ciepłowniczych i chłodzących globalnej marki obecnej na świecie od 1924 roku.

Daikin Europe Business Support (DEBS) ma swoją siedzibę w Diunie od 2018 roku. Warszawski oddział powiększył swój zespół z początkowo zatrudnionych 20 aż do 90 specjalistów. Firma zajmująca dotychczas powierzchnię 570 mkw. nie tylko podpisała z Syrena Real Estate nowe porozumienie, ale w związku z prawie pięciokrotnym wzrostem zatrudnienia, podwoiła swój metraż do blisko 1.200 mkw. Przy współpracy z zarządcą obiektu na nowo urządziła także swoją powierzchnię biurową, by dostosować ją do bieżących standardów ergonomicznej i komfortowej pracy.

Kolejne firmy stawiają na Diunę i wiążą z naszym kompleksem swoją biznesową przyszłość. Przedłużone umowy najmu to dla nas ogromny powód do radości, a także potwierdzenie, że wielkie przedsięwzięcie, którego się podjęliśmy - czyli gruntowna modernizacja całego kompleksu - jest doceniana przez naszych najemców. Odkąd rozpoczęliśmy proces rewitalizacji, wszyscy dotychczasowi najemcy przedłużyli swoje umowy na powierzchnię biurową. Komercjalizacja Diuny postępuje, jesteśmy w trakcie negocjacji z nowymi klientami, którzy mamy nadzieję już wkrótce dołączą do portfolio najemców projektu – mówi Ewa Lubańska, Leasing Manager w Syrena Real Estate.

Projekt nowej odsłony inwestycji to dzieło pracowni architektonicznej MJZ. Za projekt przestrzeni wspólnych czterech lobby kompleksu oraz nową identyfikację wizualną odpowiada Łoskiewicz Studio. Za przebudowę Grupa Reesco, a project management cmT Group.

Kompleks posiada certyfikat WELL Health & Safety Rating oraz WIREDSCORE na poziomie Silver. Po zakończonej modernizacji Diuna będzie ubiegała się o certyfikat Breeam In-Use w nowym systemie v6. Za doradztwo w procesie certyfikacji projektu odpowiada zespół ekspertów z JW+A. Inwestor współpracuje także z Fundacją Integracja w celu jak najlepszego dostosowania inwestycji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

