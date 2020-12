Biurowa ewolucja podąża szlakiem zrównoważonego rozwoju

Jesienna fala pandemii COVID-19 przekreśliła szansę na szybki powrót do biur. Jak wynika z pierwszej edycji badania „Warsaw Crane Survey – Lato 2020”, obecna sytuacja nie wpłynęła jednak na liczbę rozpoczętych projektów i prac konstrukcyjnych. W najbliższych latach to Wola utrzyma swoją pozycję wiodącej lokalizacji takich inwestycji w Warszawie.

W 2019 r. 5 z 7 pozwoleń na budowę dla nowoczesnych projektów biurowych dotyczyło właśnie tej dzielnicy. Eksperci firmy doradczej Deloitte i spółki biurowej Skanska podkreślają, że konieczna będzie ponowna aranżacja powierzchni biurowych, a nowe projekty będą powstawać w duchu zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko.

Od 2014 roku zauważalny jest trend spadkowy w liczbie wydawanych pozwoleń na budowę dla nowoczesnych budynków biurowych w Warszawie. Nie oznacza to jednak zmniejszenia planowanej powierzchni. W 2018 roku była ona wyższa niż w latach poprzednich. Deweloperzy na rynku warszawskim planują realizację coraz większych i bardziej spektakularnych projektów.

– Warto zaznaczyć, że pandemia COVID-19 wydłużyła procedury administracyjne, ale nie wpłynęła na liczbę rozpoczętych projektów oraz prac konstrukcyjnych przy projektach biurowych w Warszawie. Oznacza to, że zarówno deweloperzy, jak i potencjalni najemcy wierzą, że w niedalekiej przyszłości wrócimy do biur, choć prawdopodobnie w modelu hybrydowym – mówi Dominik Stojek, Partner Associate, dział Doradztwa Nieruchomościowego, Deloitte.

Jednak spory odsetek osób z wielu względów nie chce wracać do biura. To duże wyzwanie przede wszystkim dla pracodawców. Obecnie najważniejszą kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom powierzchni biurowych. Firmy przyjrzały się dostępnym rozwiązaniom i wdrożyły w pierwszej kolejności te, które pozwolą zachować im wszystkie zasady dystansu społecznego. Mało prawdopodobna jest rezygnacja z otwartych przestrzeni i powrót do układu gabinetowego. W biurach konieczna jest jednak ponowna aranżacja i podział powierzchni za pomocą paneli akustycznych czy roślin. Pandemia wymusiła ewolucję przestrzeni biurowych, a nie ich całkowitą rewolucję.

Dobrze zaprojektowany budynek posłuży też w pandemii

Jeśli deweloper myśli o powierzchni biurowej długofalowo i zaprojektował budynek w przemyślany sposób, to niewielkim nakładem sił wspólna przestrzeń sprawdzi się również w czasie pandemii.