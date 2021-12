Biurowa Fabryka Norblina w Warszawie wynajęta w całości

Allegro bierze dwa piętra w budynku Galwan o łącznej powierzchni blisko 7 800 mkw.

Dzięki tej transakcji zakończyła się komercjalizacja powierzchni biurowej w inwestycji Grupy Capital Park na warszawskiej Woli.

Grupa Allegro.pl latem ubiegłego roku wynajęła przeszło 16 200 mkw. stając się zarazem głównym najemcą części biurowej kompleksu. Podpisany aneks zwiększa wolumen całej transakcji do łącznie niemal 24 tys. mkw. Zawarcie tej umowy finalizuje komercjalizację biur w Fabryce Norblina. Pierwsi pracownicy już wprowadzili się do nowych przestrzeni, a do połowy przyszłego roku najemca zasiedli całą wynajętą powierzchnię.

- Ta transakcja to dowód na to, że obraliśmy słuszny kierunek tworząc kolejny projekt z miastotwórczym charakterem. Powierzchnia biurowa w Fabryce Norblina jest dostosowana do potrzeb nowoczesnego rynku pracy, a cały kompleks to tętniące życiem miejsce wartościowej rozrywki i kultury przepełnione piękną historią dawnych zakładów fabrycznych. Wierzę, że pracownicy grupy Allegro docenią nie tylko komfortową przestrzeń biurową, ale również kompleksową ofertę niespotykanych nigdzie indziej konceptów gastronomicznych, rozrywkowych czy kulturalnych, które współtworzyć będą unikatową atmosferę ich codziennego miejsca pracy – mówi Kinga Nowakowska, dyrektor operacyjna i członkini zarządu Grupy Capital Park, odpowiedzialna za rewitalizację Fabryki Norblina.

W części biurowej Fabryki Norblina swoje siedziby poza Allegro mają także: Globalne Centrum Usług Biznesowych Japan Tobacco International (8,5 tys. mkw.), skandynawski usługodawca finansowy SEB Bank (3,3 tys. mkw.), firma ofertująca usługi z zakresu facility management – ISS World Services Poland (4 tys. mkw.), Mount TFI – 375 mkw. oraz City Office – blisko 380 mkw.

Prace przy rewitalizowanej z inicjatywy Grupy Capital Park Fabryki Norblina na warszawskiej Woli, po niemal 4 latach dobiegły końca. Swoją działalność rozpoczęły pierwsze koncepty – m.in. autorskie kino butikowe KinoGram, galeria sztuki Flow Art House, BioBazar – pierwszy w Polsce targ z ekologiczną, certyfikowaną żywnością, Food Town - strefa gastronomiczna z 23 autorskimi konceptami, Piano Bar z muzyką na żywo, kwiaciarnia Buqiet, sklep z alkoholami świata czy sklep jubilerski YES.