Biurowa Gdynia łapie wiatr w żagle

Gdynia zapełni się biurowcami? Jaka jest przyszłość rynku w mieście?

Sergiusz Gniadecki: Przyszłość gdyńskiego rynku biurowego rysuje się w kolorowych barwach. Plany są bardzo ambitne. Obecnie największym realizowanym projektem biurowym w mieście jest nasz 3T Office Park, który wzbogaci o blisko 40 tys. mkw. biznesową ofertę powierzchni biurowych w Gdyni. Przy blisko położonej ul. Łużyckiej uruchomiliśmy ponad 10 lat temu pierwszy w Trójmieście nowoczesny kompleks biurowy, historia nowoczesnego myślenia o biurowcach zaczęła się więc w Gdyni. W kolejnych latach zdecydowana większość tego typu obiektów powstawała jednak w Gdańsku. To tu zlokalizowane są dziś największe parki.

W rezultacie aktualnym wyzwaniem dla Gdyni – dla władz miasta i inwestorów – jest zniwelowanie różnicy w podaży powierzchni biurowej pomiędzy tymi miastami. Budując 3T Office Park wysyłamy mocny sygnał, że w Gdyni jest to możliwe i że to atrakcyjne miejsce do ulokowania biznesu. Naszą aktywność od lat skupiamy na dzielnicy Gdynia Redłowo. Natomiast duże plany inwestycyjne w mieście obejmują także inne tereny i są zakrojone na szeroką skalę. Dobrze obrazuje to choćby koncepcja Sea City – Śródmieścia Morskiego, czyli dużego obszaru przeznaczonego w sporej części do zapełnienia nieruchomościami komercyjnymi, także biurowcami.

Co jest specyfiką Gdyni?

Specyfika Gdyni wynika w oczywisty sposób z uwarunkowań naturalnych, a więc bliskości morza. Patrząc z punktu widzenia biznesowego, miasto jest przez to atrakcyjne dla firm związanych z przemysłem okrętowym i morzem. Mam na myśli przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, budową, serwisowaniem czy kontrolą techniczną i certyfikacją statków. Także firmy z obszaru transportu oraz firmy związane z przetwarzaniem bogactw morza, w tym źródeł odnawialnych. Dla tego rodzaju firm Gdynia to wymarzona lokalizacja. Widzę to od początku obecności na lokalnym rynku biurowym.

Nie ulega wątpliwości, że Gdynia dynamicznie się rozwija – przede wszystkim infrastrukturalnie, rośnie też geograficznie. Jednocześnie zachowuje kameralny charakter nadmorskiego miasta. W efekcie jest po prostu świetnym miejscem do życia. Mówię to z perspektywy mieszkańca, ale bez trudu mogę tę opinię poprzeć rankingami satysfakcji gdynian z ich miejsca do życia. To zadowolenie jest domeną mieszkańców Trójmiasta. Ma na to wpływ wiele czynników – bliskość morza, czystość powietrza, bogata oferta kulturalna czy różnorodność aglomeracji, bo przecież każdy z „elementów” regionu, a więc Gdynia, Sopot i Gdańsk, ma własną specyfikę.

