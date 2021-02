Biurowa Kaskada w nowej odsłonie

Przeprowadzony remont recepcji polegał między innymi na wymianie instalacji, wykonaniu nowych zabezpieczeń przeciwpożarowych, wymianie posadzki, zamontowaniu kurtyny powietrznej i nowych drzwi oraz poprawie estetyki przestrzeni. W trosce o zdrowie i komfort najemców przy wejściu do budynku umieszczone zostało urządzenie, które mierzy wysokość temperatury, sprawdza, czy osoby wchodzące posiadają maseczkę, oraz pozwala zdezynfekować ręce.

Wolna powierzchnia biurowa dostępna jest tylko na 6. piętrze budynku, gdzie do dyspozycji najemców jest przestrzeń o wielkości 1 tys. mkw. z szeroką możliwością aranżacji pod indywidualne potrzeby klienta.

Wnętrze Kaskady, mat. PHN

- Kaskada to ponadczasowy budynek biurowy, świetnie skomunikowany z resztą miasta. Dostrzegamy zmieniające się tendencje rynkowe i dokładamy starań by dostosować nasze biurowce do zmieniających się potrzeb klientów. W czasach pandemii najemcy poszukują biur o różnej wielkości z możliwością łatwego kształtowania przestrzeni, co wymaga elastycznego podejścia – powiedział Tomasz Sztonyk, Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Kaskada znajduje się przy al. Jana Pawła II 12, w biznesowym centrum stolicy. Przeszklona elewacja oraz charakterystyczny zielony kolor sprawiają, że budynek wyróżnia się na tle pobliskiego otoczenia. Biurowiec jest doskonale zlokalizowany i ma dobre połączenia komunikacyjne – liczne linie tramwajowe, autobusowe, kolejowe oraz dwie linie metra zapewniają sprawny i szybki dojazd do większości miejsc w Warszawie oraz na lotnisko.