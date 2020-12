Biurowa Łódź coraz większa. Ruch napędza IT

Od początku roku w Łodzi przybyło 50,5 tys. mkw. przestrzeni biurowej. Kolejne 16 tys. mkw. jest w budowie i ma zostać ukończone jeszcze przed końcem roku. To oznacza, że 2020 rok może zamknąć się z wynikiem wyższym niż poprzedni, w którym dostarczono 60,5 tys. mkw. nowych biur.

Nowa powierzchnia rośnie obecnie przede wszystkim wzdłuż al. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz w Nowym Centrum Łodzi, w okolicy dworca Łódź Fabryczna. Ruch na łódzkim rynku napędza głównie branża IT, która wynajmuje 37 proc. całej dostępnej przestrzeni do pracy. Na drugim miejscu jest przetwórstwo i energetyka zajmujące niemal jedną czwartą wszystkich biur.

- Mimo dosyć wysokiego w skali kraju odsetka niewynajętej przestrzeni, wynoszącego obecnie ponad 14 proc., deweloperzy wciąż chętnie budują biura w mieście. Przyciągają ich nowe, dopiero rozwijające się lokalizacje, takie jak Nowe Centrum Łodzi, ale intensywnie rozbudowuje się również Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz okolice Manufaktury. Łódź ze swoim położeniem w samym centrum kraju i bliskością Warszawy jest atrakcyjnym miejscem dla dużych firm poszukujących biur. Oprócz branż IT, przetwórstwa i energetyki lokum dla siebie szuka tu często także sektor usług dla biznesu. Nowoczesnych przestrzeni przybywa i jest w czym wybierać. Wszystko wskazuje na to, że mimo epidemii koronawirusa w 2020 roku łódzki rynek biurowy dostarczy więcej nowej powierzchni niż w 2019 – mówi Anna Trębicka z CBRE.

W sumie w Łodzi znajduje się obecnie prawie 580 tys. mkw. biur. Od początku roku przybyło 50,5 tys. mkw. nowej przestrzeni, a w planach na ten rok jest kolejne 16 tys. mkw. To oznacza, że 2020 może zamknąć się z wynikiem 66,5 tys. mkw. powierzchni dostarczonej na rynek, a więc o 6 tys. mkw. wyższym niż w poprzednim roku. Łącznie w mieście buduje się aktualnie około 60 tys. mkw. nowych powierzchni biurowych.

Informatycy w łódzkich biurach

W łódzkich biurowcach najłatwiej znaleźć pracowników firm IT. Ta branża wynajmuje 37 proc. całej dostępnej powierzchni do pracy. Drugie miejsce należy do sektora przetwórstwo i energetyka, który zamieszkuje w 24 proc. biur w Łodzi. Podium zamykają usługi dla biznesu wynajmujące 16 proc. przestrzeni. Ważnymi branżami są również usługi finansowe (11 proc.) i usługi konsumenckie (7 proc.).