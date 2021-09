Biurowa odnoga Colliers stabilnie w pierwszym półroczu

Wyniki Działu Powierzchni Biurowej w Colliers w pierwszej połowie 2021 r. pokazują, że wraca aktywność najemców na rynku biurowym. Od stycznia do końca czerwca eksperci Colliers z pionów Reprezentacji Najemcy i Właściciela doradzali łącznie w 67 transakcjach najmu prawie 100 tys. mkw. Dla porównania, w I połowie ubiegłego roku wynik działu osiągnął 87,7 tys. mkw., zaś w całym 2020 r. - 218,5 tys. mkw.

- Zeszły rok, który w Warszawie zakończył się niewielkim jak na realia pandemiczne spadkiem aktywności rynkowej o blisko 30 proc. w porównaniu do 2019 r., budził wiele wątpliwości dotyczących tego, jak na rynku biurowym będzie wyglądał w 2021 r. Biorąc pod uwagę liczbę zamkniętych transakcji w pierwszej połowie 2021 roku i liczbę procesów, w które jesteśmy obecnie zaangażowani, wydaje nam się, że te obawy były na wyrost. Widzimy duże zainteresowanie Polską ze strony firm z branży BPO/SSC, które w dalszym ciągu decydują się na otwieranie u nas nowych lokalizacji – nie tylko w Warszawie, ale również w miastach regionalnych, np. we Wrocławiu, Trójmieście czy Łodzi – mówi Paweł Skałba, Senior Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych, Colliers.

Największy wolumen transakcji z udziałem ekspertów Colliers w I połowie 2021r. odnotowano w Warszawie (56 tys. mkw.), Wrocławiu (17,7 mkw.) i Krakowie (9,6 tys. mkw.).

- Tylko w pierwszej połowie 2021 r. pion Reprezentacji Właściciela sfinalizował tyle transakcji, co w całym 2020 roku. Dzięki temu jesteśmy liderem wśród agencji zarówno w Warszawie, jaki i w ujęciu ogólnokrajowym. Widać więc, że pierwsze miesiące tego roku charakteryzowały się dużo większą aktywnością najemców w porównaniu analogicznego okresu w 2020. To efekt sprecyzowania oczekiwań ze strony firm w kwestiach zmiany sposobu pracy, funkcjonowania biur oraz zapotrzebowania na powierzchnię biurową. Także właściciele budynków dostosowali się do obecnych wymagań najemców i wykazują większą elastyczność negocjacyjną. Dobrych wyników spodziewamy się także w kolejnych kwartałach, gdyż jesteśmy w trakcie wielu procesów najmu, których zakończenie nastąpi w najbliższych miesiącach – mówi Izabela Kapil, dyrektor Pionu Reprezentacji Właściciela w Dziale Powierzchni Biurowych w Colliers.

Największe transakcje

Choć w dalszym ciągu w transakcjach reprezentowanych przez Colliers dominowały nowe umowy. Dużą część transakcji objęły również relokacje (łącznie 36,2 tys. mkw.).