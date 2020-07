Biurowa rewitalizacja na terenie Stoczni Cesarskiej coraz bliżej finału

Już niebawem do użytku zostanie oddany rewitalizowany obecnie budynek Dyrekcji na terenie Stoczni Cesarskiej. Oprócz nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych zaproponuje on niespotykaną w innych miejscach atmosferę oraz możliwość codziennego obcowania z unikalnym duchem tego miejsca.

Rewitalizacja trwająca ponad rok, obejmowała kompleksowy remont zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz obiektu. Jednym z największych wyzwań było odnowienie wielu oryginalnych materiałów, pozwalających utrzymać wyjątkowego ducha tego miejsca. Wyczyszczono 160 tyś. historycznych cegieł, co pozwoliło na wyeksponowanych ceglanych murów. Gruntowanej renowacji przeszły oryginalne drewniane schody. Ponadto, wymienionych, lub odrestaurowanych zostało 330 okien. Oprócz tego naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych zostało 100 km fug. Po raz pierwszy w swojej historii, budynek zostanie wyposażony w windę, co zapewni dostępność obiektu dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Oprócz tego, po wielu latach na wieży Dyrekcji ponownie pojawił się zegar.

Prace budowlane są na etapie finalizacji. Aktualnie, trwają działania związane z wewnętrznym wyposażeniem budynku w elementy drewniane, takie jak: parkiety, zabudowy meblowe czy historyczne boazerie. Ponadto, wykonywane są prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Duże wyzwanie stanowią chodniki, drogi wewnętrzne i dojścia, które są odtwarzane na wzór historycznej nawierzchni brukowej. Ponadto, trwają próby rozruchowe urządzeń i wyposażenia budynku, takie jak: centrale wentylacyjne, hydrofornia, centralne ogrzewanie czy systemy przeciwpożarowe.

Obiekt po rewitalizacji nadal pełnić będzie funkcję biurową. Do dyspozycji najemców będą nowoczesne wnętrza z duszą o powierzchni użytkowej 4 000 mkw. Z założenia będą one stanowić przestrzeń elastyczną, gotową na przyjęcie najemcy o różnych potrzebach. Oprócz tego we wnętrzach przygotowywane są współdzielone sale konferencyjne, strefy relaksu, kawiarnia i wspólne aneksy kuchenne oraz powierzchnia do organizacji konferencji, wystaw i imprez wraz z nowoczesnym zapleczem technicznym i sprzętowym. Społecznym sercem budynku stanie się przestrzeń co-workingowa znajdująca się na dwóch najwyższych, dotychczas wyłączonych z użytkowania piętrach budynku.

- Wszystkie osoby zaangażowane w projekt rewitalizacji budynku Dyrekcji wykonały fantastyczną pracę– mówi Gerard Schuurman, dyrektor projektu Stoczni Cesarskiej. - Ostatnie kilkanaście miesięcy wytężonej pracy przyniosło niesamowity, widoczny już gołym okiem rezultat. Duże zainteresowanie najemców i niezwykle pozytywne sygnały ze strony mieszkańców są dla nas najlepszym dowodem na to, że warto przywracać do życia te zasłużone dla Gdańska tereny – dodaje.

