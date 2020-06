Biurowa rewolucja, która dzieje się na naszych oczach

Historia rozwoju polskich przestrzeni biurowych przeszła ostatnio rewolucyjną woltę. Wszystko za sprawą panującej pandemii, która wywrze szczególny wpływ na to, jak będą aranżowane poszczególne biura i części wspólne w biurowcach. Jeszcze w marcu wydawało się, że to tylko czasowe przejście na tryb home office.

Zmiany zostaną z nami jednak na dłużej i będą miały niebagatelny wpływ na rozwój praktyk w biurach, zarówno tych mniejszych, jak i korporacyjnych. Z jednej strony to ogromne wyzwanie, z drugiej – mobilizacja do sprawnego wprowadzenia niektórych rozwiązań. Raport Forbis Group omawia etapy zmian w polskich przestrzeniach biurowych.

Etap 1. Opuszczamy biura

Na początku marca większości biur opustoszała. Narodowa kwarantanna zmobilizowała działy administracji, IT, prawne i HR. W pierwszym okresie koncentrowano się przede wszystkim na zapewnieniu ciągłości działalności operacyjnej. Poszczególne organizacje były do tego w różnym stopniu przygotowane. Warto przeprowadzić ewaluację tego, jak to przebiegło, by wyciągnąć wnisoki na przyszłość.

Jakie problemy pojawiały się najczęściej? Co moglibyśmy zrobić lepiej? A co nie zależało od nas? Jeśli stworzy się przy tym atmosferę zaufania i docenienia cichych bohaterów, to może to być bardzo wartościowe doświadczenie dla zespołu. Pozwoli też odreagować trudne emocje, które towarzyszyły temu okresowi. A jeśli poszło nam bardzo dobrze i było to całkiem łatwe? Świetnie! Warto się zastanowić, jak można wykorzystać dobre przygotowanie do wdrożenia pracy zdalnej w budowaniu przewagi konkurencyjnej – mówi Karolina Dudek, Workplace Strategy Director w Forbis Group.

Etap 2. Nauka nowych praktyk

Kiedy pierwszy szok minął i każdy zaczął oswajać się z nową sytuacją, przyszedł czas na naukę nowych praktyk i pracę w warunkach domowych. Organizacje, a także pracownicy, zmuszeni byli w szybkim tempie wprowadzić rozwiązania technologiczne pozwalające na zarządzanie projektami zdalnie, sprawną komunikację online i kontynuowanie swoich działań w nowej rzeczywistości. Wiele zespołów uczyło się poprzez doświadczenie, metodą testowania różnych rozwiązań. Łatwiej było tym, którzy zarządzanie zespołem rozproszonym mieli już wcześniej przećwiczone. Dla wszystkich jednak wyzwaniem stało się zarządzanie przestrzenią współdzieloną z rodzinami, a nie ze współpracownikami.

Etap 3. Przygotowanie do powrotu

W wielu organizacjach kwiecień minął po znakiem dostosowywania przestrzeni do powrotu pracowników. Z jednej strony konieczne było spełnienie wymogów nakładanych przez rząd, a z drugiej – zbudowanie środowiska pracy, które będzie bezpieczne.

