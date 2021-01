Biurowa Warszawa nadal w budowie. W 2021 roku przekroczy próg 6 mln mkw. powierzchni

- W sektorze biurowym trudno prognozować przyszłość, bo na razie nie wiadomo czy nowa rzeczywistość, z którą mamy teraz do czynienia utrzyma się przez dłuższy czas. Rola biura będzie mocniej ukierunkowana na to, czego brakuje nam w domu, czyli interakcje. Z jednej strony, skłanianie się pracodawców do hybrydowego modelu pracy może skutkować zmniejszaniem zapotrzebowania na powierzchnię biurową. Ale z drugiej, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu oraz tworzenia nowoczesnych przestrzeni do współpracy. Te dwie przeciwstawne tendencje mogą skutkować jedynie niewielkim spadkiem zapotrzebowania na przestrzeń biurową - mówi Mikołaj Sznajder, dyrektor działu powierzchni biurowych w CBRE.

Deweloperzy aktywni, najemcy wstrzymują decyzje



Powierzchnia biurowa na warszawskim rynku wzrosła w 2020 r. o 5,5 proc. W praktyce oznacza to 314 tys. mkw. nowej przestrzeni. Za ten wynik odpowiada 17 projektów, które są obecnie w 86 proc. wynajęte. W 2021 roku eksperci CBRE spodziewają się, że podaż wzrośnie o 7,1 proc., o ile wszystkie zaplanowane projekty zostaną dostarczone o czasie. Należy spodziewać się również, że w tym roku ruszy mniejsza liczba nowych projektów, a inwestorzy skupią się na lokalizacjach, w których popyt na przestrzeń biurową nadal jest spory. Właściciele często podejmują też decyzje o modernizacji biurowców w centrum stolicy oraz na Służewcu – rewitalizacja pozwoli tym obiektom dorównać do nowoczesnych standardów biurowych.

Duży wzrost podaży nie szedł bezpośrednio w parze z aktywnością najemców, która w 2020 r. spadła o ok. 30 proc. w porównaniu rok do roku. W sumie wynajęto 602 tys. mkw. Najemcy najczęściej decydowali się na renegocjacje umów, następnie na umowy przednajmu. Jednak pomimo niższych wyników, nadal na plusie utrzymuje się poziom absorbcji powierzchni biurowej, który w wielu miastach na zachodzie Europy przez wpływ Covid-19 spadł i jest na dużo niższym poziomie, co potwierdza mocną pozycję stołecznego rynku.

- W 2021 roku spodziewamy się stopniowego odwracania trendu, z którym mierzyliśmy się rok wcześniej, czyli wstrzymywania decyzji. Już teraz widać odblokowanie procesów w sektorze biurowym. Dodatkowo przychylnie na nasz rynek patrzą inwestorzy z zagranicy, dla których Polska jest bardzo atrakcyjną lokalizacją – mówi Mikołaj Sznajder.

Czynsze stabilne, więcej pustostanów



Od końca marca do końca grudnia 2020 r. poziom pustostanów wzrósł w Warszawie o 2 p.p., do poziomu 9,9 proc. Więcej pustostanów to większa presja na warunki najmu, ale większość właścicieli nie decyduje się na obniżanie czynszów. Oferują za to większą elastyczność.