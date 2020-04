Biurowa Wielka 27 w nowej odsłonie przyspiesza

Realizowany przez giełdowego dewelopera projekt 14-piętrowego budynku biurowego Wielka 27 z 10,3 tys. mkw. GLA, powstający na działce we wrocławskiej dzielnicy Krzyki, nabiera tempa. Po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę wysokościowca i2 Development intensyfikuje prace budowlane oraz komercjalizację biurowca. Biurowiec zostanie oddany do użytkowania w II kwartale 2022 r.

Biurowiec Wielka 27 powstaje na działce położonej się przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych Wrocławia - ul. Powstańców Śląskich, która łączy centrum z obwodnicą śródmiejską i autostradową na południu miasta. Budynek będzie sąsiadować z mieszkaniowym drapaczem chmur Sky Tower. 15 -kondygnacyjna Wielka 27 mierzyć będzie ponad 65 metrów i tym samym stanie się najwyższym budynkiem biurowym w dolnośląskiej stolicy.

Wielka 27 w nowej odsłonie wyróżnia się m.in. nieszablonową elewacją z pionowymi, wysokimi na dwie kondygnacje „żyletkami” oplatającymi budynek, dodającymi mu strzelistości oraz umożliwiającymi optymalne doświetlenie budynku. Z wyższych pięter rozciągać się będzie wspaniały widok na miasto, a z najwyższych kondygnacji - nawet na pobliskie pasma górskie okalające Równinę Wrocławską.

Powierzchnia biurowa budynku na wszystkich jego piętrach została zaprojektowana jako open-space, umożliwiający podzielenie każdej kondygnacji dla dwóch, trzech lub czterech najemców, dzięki czemu metraż biur może wynosić od 100 do 700 mkw. na piętrze. W ten sposób Wielka 27 jako jedna z nielicznych nowych inwestycji biurowych na rynku wrocławskim jest skierowana nie tylko do dużych podmiotów, ale również może odpowiedzieć na potrzeby najemców poszukujących biur o niewielkich metrażach w dobrej lokalizacji i w wysokim standardzie. Najbardziej wymagający z klientów w Wielkiej 27 znajdą biura z tarasami do wyłącznej dyspozycji najemcy.

- Wielka 27 to wyjątkowy projekt, wyróżniający się na wrocławskim rynku biurowym między innymi atrakcyjną lokalizacją, nieszablonową architekturą, wysoką jakością oraz dostępnością kameralnych biur, których brakuje w nowoczesnych budynkach. Od rozpoczęcia realizacji inwestycji projekt ten cieszy się sporym zainteresowaniem zarówno ze strony lokalnych przedsiębiorców, jak i ogólnopolskich oraz międzynarodowych podmiotów. Jestem przekonany, iż Wielka 27 nie tylko okaże się sukcesem biznesowym, ale również stanie się jednym z najbardziej udanych, tak pod względem wizualnym jak i użytkowym, budynkiem biurowym we Wrocławiu - ocenia Marcin Misztal, prezes i2 Development.