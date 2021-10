Biurowa wieża Monopolis 2.0 na ostatniej prostej

Budowa wieży Monopolis zbliża się ku końcowi.

Jest to kolejny, tym razem nowy element rewitalizacji dawnego Monopolu Wódczanego - projektu realizowanego przez firmę deweloperską Virako.

Wśród dotychczasowych obiektów pofabrycznych, już oddanych do użytku, znajdziemy biura, restauracje, kawiarnie, piekarnie, muzeum, galerie sztuki, oraz teatr – tworzące z jednej strony miejsce przyjazne pracy, a z drugiej kameralną przestrzeń do spotkań z przyjaciółmi i rodziną.

Wkrótce, dzięki obecnie kończonej inwestycji, kompleks powiększy się o 8,8 tys. mkw. biur, 930 mkw. lokali usługowych i ponad 100 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. Z jej najwyższych pięter już rozpościera się wyjątkowy widok na centrum Łodzi.

Pięć górnych kondygnacji, wycofanych względem niższych pięter, to nowoczesna, aluminiowo- szklana fasada z oświetleniem LED, ale także z zestawem powłok ochronnych dostosowanych do stron świata, natomiast dolna elewacja została wykonana z cortenu, czyli specjalnie patynowanej rdzą blachy. Wygląd fasady, przy której tworzeniu użyto najnowocześniejszych materiałów wykończeniowych, wciąż nawiązuje jednak do zabytkowych budynków z czerwonej cegły, które charakteryzują projekt i podkreślają przywiązanie inicjatorów rewitalizacji do Łodzi fabrykanckiej oraz tradycji tego miejsca.

Monopolis 2.0 mat.pras./fot. Paweł Augustyniak

Z parkingu podziemnego mieszczącego się nie tylko pod nową wieżą, ale i pod istniejącymi, stuletnimi budynkami wyjść będzie można zarówno bezpośrednio do biur, jak i na pasaż z restauracjami.

Zewnętrzny wygląd budynku łączy więc historię z przyszłością, jednak wnętrze i konstrukcja bazują już wyłącznie na samych innowacyjnych technologiach. Superszybkie i ciche windy, zintegrowane w system optymalizujący zużycie energii elektrycznej oraz umożliwiające bezdotykową komunikację w obrębie biurowca, dwa niezależne źródła zasilania energii elektrycznej, podłogi techniczne, system klimatyzacji z nawilżaniem powietrza, a także BMS, czyli zarządzanie mechanizmami automatycznego sterowania w inteligentnym budynku, to tylko niektóre z zastosowań. Oddawany niebawem do użytku budynek otrzyma także certyfikację BREEAM dla obiektów przyjaznych środowisku na poziomie Excellent, czyli najwyższą z możliwych not w tym międzynarodowym systemie.