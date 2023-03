Ponad 155-metrowa wieża SKYSAWA otrzymała końcowy certyfikat zrównoważonego budownictwa BREEAM na poziomie Outstanding z wynikiem 95,6 proc. Jest to aktualnie najwyższa ocena zdobyta w Polsce w schemacie BREEAM International 2016.

Wieża otrzymała 2 proc. więcej niż zakładała to certyfikacja na poziomie projektowym (93,6 proc.).

BREEAM to wielokryterialny system punktowania budynków.

Inwestycja PHN została oceniona w 10 kategoriach obejmujących: zarządzanie procesem realizacji, zdrowie i dobre samopoczucie, wykorzystanie energii, lokalizację i transport, zużycie wody, materiały, odpady, wykorzystanie terenu i ekologię, zanieczyszczenia oraz innowacje.

W trzech kategoriach tj. za zarządzanie procesem realizacji, transport i lokalizację oraz zużycie wody SKYSAWA otrzymała maksymalną liczbę punktów, natomiast w kategorii energia 96.

W Polsce znajduje się ok. 10 nowych budynków z powykonawczym certyfikatem BREEAM na poziomie outstanding. Zarówno niższa część kompleksu SKYSAWA, jak i wieża były nominowane do nagrody BREEAM Awards na etapie projektowym.

Chociaż wieża SKYSAWA już dawno osiągnęła swoją wysokość docelową, my nadal bijemy kolejne rekordy. 95,6 proc. w certyfikacji końcowej w systemie BREEAM stanowi potwierdzenie, że dołożyliśmy wszelkich starań by ograniczyć wpływ budynku na środowisko naturalne i stworzyć przyjazne dla zdrowia i komfortu środowisko pracy. BREEAM na stałe wpisał się w filozofię naszej firmy – powiedział Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

- Zaangażowanie w tak wyjątkową inwestycję to dla nas zaszczyt. SKYSAWA to rozpoznawalny punkt na mapie Warszawy, ale również realizacja zgodna z ideami ESG, które są dla nas niezwykle ważne. Kluczem do tego sukcesu była niewątpliwie dobra współpraca wszystkich zaangażowanych w realizację, w tym Zespołów Gleeds Polska ds. certyfikacji BREEAM oraz nadzoru inwestorskiego. Dziękujemy Klientowi za zaufanie i gratulujemy najwyższego wyniku w Polsce dla wieży SKYSAWA – skomentował Andrzej Kozak, Deputy Managing Directorw Gleeds Polska.

SKYSAWA to flagowa inwestycja Polskiego Holdingu Nieruchomości, której budowa zakończyła się w czerwcu 2022 r. Nowoczesny kompleks biurowo-handlowy liczy ok. 34 550 mkw. Jego budowa rozpoczęła się pod koniec czerwca 2019 r. Kluczowym atutem inwestycji jest doskonała lokalizacja w ścisłym centrum stolicy. Jako jedna z nielicznych inwestycji w Warszawie posiada bezpośrednie połączenie ze stacją metra Rondo ONZ, a bliskość przystanków tramwajowych i autobusowych, pobliska stacja kolejowa oraz pełna infrastruktura dla rowerzystów stanowią zachętę do wspierania zrównoważonej mobilności miejskiej oraz redukcji śladu węglowego.

Inwestorem kompleksu SKYSAWA jest Polski Holding Nieruchomości. Autorem projektu budowlanego jest PBPA. Za realizację inwestycji odpowiadało konsorcjum firm PORR, TKT Engineering i ELIN. Nadzór inwestorski nad budową sprawował polski oddział międzynarodowej grupy konsultantów – Gleeds Polska.

Pod koniec stycznia 2022 r. cały kompleks został wynajęty przez PKO Bank Polski. Aktualnie w kompleksie trwają prace wykończeniowe.

