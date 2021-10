Biurowce Cavatina Holding z certyfikatami WELL

Biurowce Cavatina Holding Ocean Office Park A w Krakowie oraz Global Office Park C w Katowicach otrzymały certyfikat WELL Health-Safety Rating.

Kolejne dwa biurowce Cavatina Holding dołączyły do grona wcześniejszych inwestycji dewelopera, które już otrzymały WELL Health-Safety Rating.

Oddane do użytku w 2021 r. budynki: Ocean Office Park A w Krakowie oraz Global Office Park C w Katowicach otrzymały certyfikat potwierdzający, że spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i tworzą dobre środowisko do pracy oraz interakcji społecznych w obliczu post-pandemicznych wyzwań.

Łącznie deweloper uzyskał już certyfikaty na niemal 140 tys. mkw. GLA nowoczesnej powierzchni.

- Szczególnie dziś, kiedy wiele firm dostosowuje swoje modele pracy do aktualnych realiów, bazując na doświadczeniach z ostatnich kilkunastu miesięcy, tak istotne jest, aby także ich przestrzenie biurowe spełniały nowe oczekiwania. Na znaczeniu zyskały między innymi takie aspekty jak kontrola jakości powietrza i wody, bezstykowe przemieszczanie się po budynku czy wprowadzenie nowych zasad utrzymania czystości. W Cavatina Holding stawiamy na jakość naszych inwestycji i doskonalimy stosowane w nich rozwiązania. Wszystkie nasze budynki certyfikowane są w standardzie BREEAM na poziomie Excellent lub Very Good. A teraz bez problemów zadbaliśmy o spełnienie wytycznych Well Building Institute - mówi Rafał Malarz, prezes zarządu Cavatina Holding.

Odpowiadająca aktualnym wyzwaniom Certyfikacja WELL Health-Safety została opracowana przez międzynarodową organizację International Well Building Institute (IWBI) na bazie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w ścisłej współpracy z amerykańskimi Centers for Disease Control and Prevention (CDC), światowymi ośrodkami profilaktyki i zwalczania chorób, a także wieloma innymi specjalistycznymi instytucjami badawczymi.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W pracach nad wytycznymi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa wykorzystano również efekty działań specjalnie powołanej grupy zadaniowej Instytutu ds. COVID-19 (utworzonej na początku pandemii) w zakresie strategii walki z COVID-19 i innymi infekcjami dróg oddechowych.

Eksperckie grono opracowało wykładnię i oparte na niej wyśrubowane standardy certyfikatu, o który mogą starać się wyłącznie obiekty o najwyższych parametrach bezpieczeństwa. Przyznanie certyfikatu jest dowodem na to, że w budynkach zadbano, m.in. o wysoką jakość powietrza i wody, precyzyjne procedury czyszczenia i odkażania, strategie reagowania w sytuacjach kryzysowych, transparentną komunikację z najemcami, czy dostęp do środków medycznych.