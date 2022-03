Biurowce CPI włączyły się do pomagania Ukraińcom

CPI Property Group, w ramach pomocy Ukrainie, włączył się w uruchomienie darmowego sklepu oraz przeprowadził zbiórkę w należących do grupy biurowcach w Warszawie.

Sklep FREE UKRAINA Store został stworzony z inicjatywy mieszkańców Rembertowa przy pomocy CPIPG. To miejsce, które lokalna społeczność nazwała „wspólną strefą wolnej wymiany.”

Zlokalizowany jest w należącym do firmy parku handlowym CityMarket Rembertów, usytuowanym tuż obok stacji kolejowej.

Do punktu darczyńcy mogą przynieść wszelkie niezbędne do życia przedmioty – od ubrań i butów, po artykuły do domu, pościel, zabawki czy słodycze.

Cały asortyment wyeksponowany jest na wzór sklepowy, na zaaranżowanych półkach i wieszakach, z tą różnicą, że za nic nie trzeba płacić. Dodatkowo, na ścianie przed wejściem można zamieszczać ogłoszenia o pracę. Punkt obsługiwany jest przez lokalnych woluntariuszy, w tym pracowników CPIPG, którzy sami zarządzają swoją pracą. Sklep ma stworzony profil na Facebooku oraz na Instagramie. Za pośrednictwem mediów społecznościowych woluntariusze wymieniają się informacjami na temat potrzebnych rzeczy oraz możliwości szybkiego ich zgromadzenia.

„Rembertów to bardzo prężnie działająca społeczność. Wspólnie udało nam się błyskawicznie uruchomić punkt, który licznie odwiedzają przyjeżdżający z Ukrainy nowi mieszkańcy dzielnicy. Staramy się na bieżąco reagować na pojawiające się potrzeby i dzielić się tym, co jest niezbędne, by rozpocząć życie tutaj.” – mówi Monika Olejnik-Okuniewska, Marketing & PR Director, CPIPG Polska.

„Kobiety i nie tylko dla Ukrainy”

8 marca, w Dniu Kobiet, w największych biurowcach CPIPG w Warszawie – Warsaw Financial Center, biurowcach w pasie Alej Jerozolimskich oraz Atrium Centrum i Atrium Plaza odbyła się zbiórka rzeczowa pod hasłem „Kobiety i nie tylko dla Ukrainy”. Zbiórka przeprowadzona została na rzecz Urzędu Dzielnicy Śródmieście, a dary przewiezione do punktu magazynowego w OSiR przy ul. Polnej. Zebrana pomoc rusza w konwojach do Kijowa i Lwowa. Pracownicy biurowców przekazali m.in. odzież, żywność i środki higieniczne dla dzieci, leki, produkty spożywcze z długim terminem przydatności, kosmetyki i chemię gospodarczą oraz koce i termosy.

„Pracownicy CPIPG, jak i nasi Najemcy z ogromnym oddaniem zaangażowali się w działania pomocowe na rzecz Ukrainy. Bardzo za to wszystkim dziękujemy. Planujemy kolejne kroki, których celem będzie wsparcie adaptacyjne dla przyjeżdżających do Warszawy osób zza wschodniej granicy.” – dodaje Olejnik-Okuniewska.

W logistyce i transporcie pomogła firma Eltrans – najemca budynku Eurocentrum, który zorganizował samochody do przewozu zebranych darów.