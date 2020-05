Biurowce Globalworth przygotowane na powrót do biur

Wraz z kolejnym rządowym etapem „odmrażania” polskiej gospodarki, coraz więcej najemców planuje powrót swoich pracowników do biur. Globalworth - jako odpowiedzialny właściciel i branżowy lider - od początku wystąpienia pandemii COVID-19, ochronę zdrowia najemców i użytkowników budynków traktuje jako najwyższy priorytet. Dzięki temu wszystkie budynki Globalworth były i są bezpieczne oraz gotowe na wzmożony powrót do pracy.

W 22 projektach Globalworth w Polsce przed wystąpieniem pandemii koronawirusa każdego dnia przebywało ponad 110 tysięcy pracowników i odwiedzających. Wraz z rosnącym zagrożeniem COVID-19 wielu pracowników najemców przeszło w tryb pracy zdalnej. Obecnie, wraz z trzecim rządowym etapem „odmrażania” polskiej gospodarki, coraz więcej firm planuje powrót dużo większej liczby pracowników do przestrzeni biurowych w budynkach Globalworth.

- Bezpieczeństwo i zdrowie naszych najemców, partnerów i członków społeczności budynków Globalworth są naszym najwyższym priorytetem. Od początku zagrożenia COVID-19 postępujemy zgodnie z zaleceniami władz i pro aktywnie wdrażamy szereg środków zapobiegawczych - od rygorystycznych procedur sanitarnych i dezynfekcyjnych w budynkach, aktualizowanych na bieżąco planach działania, po stałą komunikację z najemcami. Znaczna część naszych najemców przygotowuje się do wzmożonego powrotu do biur, planując zmiany na swoich powierzchniach związane z COVID-19. Z kolei my, jako odpowiedzialny właściciel i zarządca w większości posiadanych nieruchomości, w dalszym ciągu koncentrujemy się na zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa w częściach wspólnych i ogólnodostępnych przestrzeniach w naszych budynkach. Wraz z powrotem większej liczby pracowników najemców do biur będziemy stale monitorować sytuację i dostosowywać działania. Wszystko po to, aby najemcy mogli kontynuować swoją działalność biznesową w bezpiecznych i komfortowych warunkach - mówi Maciej Kamiński, Head of Property & Facility Management w Globalworth Poland.

Planowany wzmożony powrót do biur to dla najemców również czas dostosowania warunków i trybu pracy pracowników w przestrzeniach biurowych. Konieczność zachowania odpowiednich odległości między pracownikami w biurach sprawia, że wiele firm bierze pod uwagę powiększenie wynajmowanej przestrzeni.

- Prowadzimy obecnie wiele dyskusji z najemcami, którzy dzielą się z nami swoimi organizacyjnymi wyzwaniami związanymi z rzeczywistością „post-COVID”. Wspólnie analizujemy możliwość bezpiecznego i płynnego powrotu większej liczby użytkowników do przestrzeni biurowych, często rozmawiając o potencjalnych relokacjach do bardziej przestronnego i bezpiecznego biura. To zrozumiałe, dlatego podczas wciąż istniejącego zagrożenia COVID-19 nasza oferta leasingowa jest jeszcze bardziej dostosowana do obecnych potrzeb najemców, którzy chcą zachować bezpieczne odległości w swoich biurach. Między innymi dlatego obserwujemy obecnie wzrost zapotrzebowania na powierzchnię biurową w naszych budynkach - mówi Karol Klin, Head of Leasing w Globalworth Poland.