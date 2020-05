Biurowce gotowe na powrót do pracy

Po wielu tygodniach izolacji i pracy z domu spowodowanej przez COVID-19, Immofinanz przygotował odpowiednio swoje nieruchomości, by zapewnić optymalne warunki osobom powracającym do pracy stacjonarnej, w biurze.

W jedenastu nieruchomościach biurowych Immofinanz pracuje łącznie ponad 25 tys. osób.

- Wiemy, że nasi najemcy przygotowują się indywidualnie do powrotu do pracy w swoich biurach, dostosowując warunki i tryb pracy na zajmowanych powierzchniach w naszych nieruchomościach. Zadanie, jakie my postawiliśmy sobie dotyczy zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa we wszystkich miejscach ogólnodostępnych i częściach wspólnych, w każdym budynku biurowym, wprowadzając odpowiednie rozwiązania i procedury. „Plan powrotu” obejmuje także wznowienie aspektu budowania społeczności, który jest wyróżnikiem tworzonej z sukcesem od kilku lat przez naszą firmę, marki biurowej myhive - skomentowała Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, Immofinanz.

Wprowadzone procedury w dużej mierze dotyczą osób obsługujących budynki. Zespół sprzątający oprócz noszenia odpowiedniego ubrania ochronnego, jest zobowiązany do regularnej dezynfekcji wszystkich elementów dotykowych. Zadaniem ochrony natomiast jest weryfikacja posiadania środków zabezpieczających (maseczka zakrywająca nos i usta) przez najemców, gości budynku i dostawców, wymaganych przez aktualne przepisy oraz pilnowanie, aby zachowywali oni odpowiedni dystans i nie tworzyli skupisk ludzkich. Co więcej, w najbliższych dwóch tygodniach Immofinanz rozda w lobby swoich budynków ponad 10.000 maseczek wszystkim tym, którzy z różnych przyczyn, w danej chwili będą takiej osłony potrzebowali.

Ponadto od strony technicznej, oprócz szeroko zakrojonej kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zachowania bezpieczeństwa, Immofinanz wdraża także w swoich budynkach środki typowo ochronne, jak specjalne osłony na recepcjach, czy linie bezpiecznej odległości. Karty i przepustki dla gości najemców w danym budynku będą dezynfekowane po każdym użyciu. Dodatkowo, w lobby budynków oraz innych częściach wspólnych zostaną zamontowane dodatkowe (ponad te, które już istnieją) dozowniki z płynem dezynfekującym.