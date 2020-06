Biurowce Grupy Buma gotowe na powrót pracowników

Grupa Buma zakupiła m.in. kamery termowizyjne, za pomocą których wszyscy wchodzący do budynku mają możliwość sprawdzenia temperatury ciała. Pierwsze takie kamery zainstalowane są już w recepcjach budynków Wadowicka 3 i Dot Office G, a kolejne montowane będą w pozostałych biurowcach na życzenie najemców. Przy wejściach do budynków zarówno w holach recepcyjnych jak i na poziomie garaży podziemnych umieszczone zostały bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji rąk, a także maty do dezynfekcji obuwia. Dodatkowo na recepcjach dostępne są maseczki wielorazowego użytku oraz rękawiczki foliowe. Zwiększona została częstotliwość dezynfekcji części wspólnych, a na drzwiach w ciągach komunikacyjnych o największym natężeniu ruchu zamontowane zostały specjalne pochwyty umożliwiające ich otwarcie bez dotykania klamki.

Aby ograniczyć kontakt z innymi osobami w holach budynków wyznaczone zostały specjalne strefy do odbioru dostarczanych przez kurierów czy dostawców jedzenia przesyłek. W poszczególnych strefach budynków jak hole recepcyjne i windowe, toalety wspólne, szatnie dla rowerzystów umieszczone zostały plakaty informacyjne oraz dodatkowe oznakowania stanowiące drogowskaz zachowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa pobytu na terenie biurowca oraz pomagające wszystkim użytkownikom w odpowiednim poruszaniu się po budynku. Zachęcają one m.in. do korzystania z klatek schodowych zamiast wind. Specjaliści z Grupy Buma przygotowali też Procedurę bezpiecznego przebywania osób na terenie budynków opracowaną w oparciu o zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników kompleksów biurowych mają wysokiej klasy systemy klimatyzacji i wentylacji stosowane przez Grupę Buma. Zapewniają one ponad 30% więcej świeżego powietrza przypadającego na osobę w stosunku do obowiązujących norm. Wentylacja pomieszczeń odbywa się bez użycia systemu recyrkulacji powietrza, co wyklucza możliwość zmieszania się usuwanego powietrza ze świeżym, a przepływ powietrza odbywa się w kierunku od pomieszczeń „czystych” do „brudnych”. Stosowane urządzenia klimatyzacyjne systemu VRV pozwalają łatwo i szybko dostać się do wymienników i filtrów w celu ich dezynfekcji. Sterowanie i monitorowanie wszystkich urządzeń z poziomu BMS umożliwia przeprowadzanie okresowych przegrzewów temperatury kiedy w budynkach nie ma pracowników np. w nocy, co pozwala na niszczenie drobnoustrojów. System BMS pozwala w dowolnym momencie wydłużyć czas pracy urządzeń, bez starty wydajności wentylacji aby zapewnić pełną wymianę powietrza, a co za tym idzie komfortowe i bezpieczne warunki pracownikom biurowców. Dodatkowo należy przypomnieć, że wszystkie biurowce Grupy Buma mają otwierane okna, co pozwala na częste przewietrzanie powierzchni biurowych i dodatkową wymianę powietrza.

