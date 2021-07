Biurowce GTC są odporne na pandemię

Portfolio biurowe GTC okazało się odporne na pandemię. - Nie zaobserwowaliśmy spadku poziomu najmu, ani czynszu w regionie, w którym działamy. Co więcej, uważamy, że obecne warunki rynkowe Europy Środkowo-Wschodniej sprzyjają nowym inwestycjom - tłumaczy Yovav Carmi, prezes zarządu GTC.

Podczas pandemii GTC podpisało umowę kupna-sprzedaży swojego portfela biurowego w Belgradzie. Kwota transakcji wyniosła o 2 mln euro powyżej wartości księgowej.

Jednym z rosnących trendów rynku biurowego jest przenoszenie się firm z drogich lokalizacji w Europie Zachodniej do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Projekty deweloperskie GTC, zarówno te nad Wisłą: Zielone Tarasy w Warszawie i Moderna w Katowicach, jak i na innych rynkach, przechodzą obecnie adaptację, konieczną ze względu na zmieniające się w ostatnim czasie warunki rynkowe.

W czasie pandemii na znaczeniu zyskała przestrzeń w pobliżu centrów handlowych, czyli place lub bulwary, gdzie mieszkańcy mogą bezpiecznie spędzać czas.

Zapewne wiele z biurowców GTC stoi prawie pustych. Czy nie obawia się pan, że nawet po ustaniu pandemii, home office stanie się bardziej popularny, a popyt na biura stacjonarne spadnie?

Yovav Carmi, prezes zarządu GTC: Pomimo początkowego entuzjazmu wobec modelu pracy zdalnej, pracownicy szybko zauważyli, że potrzebują przestrzeni biurowej, aby utrzymać relacje społeczne i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Zamknięci w swoich mieszkaniach wraz z innymi członkami rodziny, szybko zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo brakuje nam pracy w atrakcyjnym i komfortowym środowisku biurowym z wszelkimi potrzebnymi udogodnieniami.

Ponadto, praca przy stole kuchennym nie jest najbardziej ergonomicznym i zdrowym rozwiązaniem, dlatego wierzymy, że wraz z postępem szczepień będziemy obserwować coraz większą liczbę pracowników powracających do biur. Dla wielu firm pandemia była impulsem do przeanalizowania swoich wydatków i zoptymalizowania kosztów. Z tego względu, jednym z rosnących trendów, jakie obserwujemy jest przenoszenie się z drogich lokalizacji w Europie Zachodniej do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zaletami naszego regionu są przede wszystkim wykształceni, wykwalifikowani pracownicy oraz niższe koszty operacyjne. Widzimy tutaj ogromną przewagę GTC jako doświadczonego dewelopera, który dobrze zna ten region.

Co się dzieje z punktami usługowymi w parterach budynków biurowych? Ci najemcy bardzo ucierpieli. Czy może umowy z takimi podmiotami powinny być inaczej skonstruowane?

Są traktowani jak najemcy detaliczni, dlatego wspieraliśmy ich jak tylko mogliśmy m.in. poprzez okresy bezczynszowe lub obniżone czynsze. Nie zapominajmy jednak, że wielu z naszych najemców detalicznych było również wspieranych przez rząd poprzez różne programy wsparcia, podczas gdy właściciele nieruchomości nie otrzymywali pomocy. Wielu naszych najemców biurowych wraca do biur, dlatego wierzymy, że sytuacja dla tych usługodawców również się poprawi. Aby promować powrót do środowiska biurowego, zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa w naszych budynkach i wspieramy naszych najemców w dostosowaniu ich powierzchni do obecnych, zmiennych warunków.

