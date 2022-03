Biurowce i galerie handlowe otwierają się na pomoc uchodźcom

TFG Asset Management w ciągu kilku dni zorganizował bezpłatne miejsca noclegowe dla ponad 200 osób, adaptując na ten cel dwa piętra warszawskiego biurowca Wilcza House.

Na terenie kompleksu Cube Office Park, zarządzanego przez spółkę TFG Asset Management zostało przygotowane miejsce magazynowe na sortowanie i dalszy tranzyt produktów na granicę z Ukrainą.

Zbiórkę dla uchodzców z Ukrainy prowadzi także gdańska Galeria Madison. Punkt zbiórki produktów spożywczych, chemicznych, tekstyliów oraz kosmetyków znajduje się na poziomie -1 galerii.

Wilcza House. Miejsca noclegowe dla ponad 200 osób

Zarządca obiektu – TFG Asset Management w ciągu kilku dni zorganizował bezpłatne miejsca noclegowe dla ponad 200 osób, adaptując na ten cel dwa piętra warszawskiego biurowca Wilcza House. Poza miejscami noclegowymi, przygotowane zostały pokoje zabaw dla dzieci, nowo wybudowane łazienki oraz strefa kuchenna z jadalnią. Mieszkańcy mają do dyspozycji pełen węzeł sanitarny wraz z pralnią i suszarnią. Dzięki pomocy darczyńców zapewnione jest także całodzienne wyżywienie, środki higieniczne, zabawki, tekstylia itp. Obecnie w hostelu zajętych jest ponad 80 proc. Są to w ponad 90 proc. kobiety z dziećmi.

– Schronisko dla uchodźców z Ukrainy powstało spontanicznie, z potrzeby serca. W niespełna 6 dni dostosowaliśmy dwa piętra biurowca Wilcza House, aby przyjąć pierwszych mieszkańców. Wszystko to udało się dzięki pomocy wielu zaangażowanych osób i przedsiębiorstw, które od samego początku wspierały nas przekazując dary a także angażując się w wolontariat przy adaptacji obiektu i jego bieżącej obsłudze – mówi Anna Fijałkowska, Chief Executive Officer TFG Asset Management.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Cube Office Park – magazyn i tranzyt

W Gdańsku, we współpracy z lokalnym stowarzyszeniem oraz radą dzielnicy Jasień na terenie kompleksu Cube Office Park, zarządzanego przez spółkę TFG Asset Management zostało przygotowane miejsce magazynowe na sortowanie i dalszy tranzyt produktów na granicę z Ukrainą. Tu także każdy mieszkaniec Gdańska może zgłaszać i dostarczać rzeczowe darowizny. Punkt zbiórki czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz.: 17:00 – 21:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00.

Galeria Madison. Zbiórka dla uchodźców

Zbiórkę dla uchodźców z Ukrainy prowadzi także gdańska Galeria Madison. Punkt zbiórki produktów spożywczych, chemicznych, tekstyliów oraz kosmetyków znajduje się na poziomie -1 galerii. To tu także działa pierwszy w Trójmieście sklep za zero „TAKE & GO” w którym uchodźcy z Ukrainy znajdą ubrania, tekstylia i akcesoria, które nieodpłatnie będą mogli zabrać ze sobą. Sklep czynny jest codziennie, od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00 – 18:00. Sklep powstał z inicjatywy Galerii Madison i przy współpracy z Fundacją Gdańsk Pomaga Ukrainie. Obsługa i weryfikacją osób korzystających zajmują się wolontariusze z Europejskiej Stolicy Wolontariatu.

– Już za chwilę rozpocznie się wiosną a wraz z nią cieplejsze dni. Wielu z uchodźców zabrało ze sobą jedynie najpotrzebniejsze rzeczy na pierwsze dni pobytu w Polsce, już wkrótce pojawią się zatem nowe potrzeby związane głównie z lżejszą odzieżą i obuwiem, dlatego też „Sklep za zero” to doskonałe rozwiązanie dla tych osób. O tym jak trafne i potrzebne było to przedsięwzięcie świadczą ogromne, ustawiające się od rana kolejki do tego punktu – mówi Katarzyna Łaszkiewicz, Marketing Manager GH Madison. organizatorka akcji.

Produkty, które znajdują się w punkcie pochodzą z darowizn – zarówno tych z Polski jak i z zagranicy. Przez cały czas dary dostarczane są na bieżąco, sortowane oraz umieszczane na wieszakach i ekspozytorach tak aby osoby zainteresowane miały lepszą możliwość wybrana co jest im najbardziej potrzebne. Sklep Take & Go zlokalizowany jest na II piętrze Galerii Madison i codziennie obsługuje setki ukraińskich rodzin.