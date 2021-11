Biurowce i mieszkania dają zarobić Echo Investment. Libero w coraz lepszej kondycji

W trzecim kwartale br. Grupa Echo Investment wypracowała 70 mln zł zysku netto. Było to głównie rezultatem przekazania klientom 757 mieszkań, wzrostu wartości biurowców i mocniejszym wynikom działania centrum handlowego Libero.

Ponad 70 mln zł zysku netto, rosnąca wartość aktywów, w szczególności z segmentu mieszkaniowego oraz spadające zadłużenie – to podsumowanie trzeciego kwartału w Echo Investment.

Grupa jest zadowolona z tempa rozwoju Resi4Rent oraz dużego banku ziemi, na którym powstanie ok. 15 tys. mieszkań.

Wartość aktywów Echo Investment na koniec trzeciego kwartału 2021 r. wyniosła blisko 6,8 mld zł i była o 25 proc. wyższa niż na koniec 2020 r. Wynika to przede wszystkim z przejęcia grupy Archicom. Wartość aktywów mieszkaniowych wzrosła w tym czasie prawie dwukrotnie.

– Jesteśmy skupieni na utrzymywaniu naszej firmy w zdrowej kondycji. Utrzymujemy wysoki stan gotówki: na koniec września było to 739 mln zł. Obserwując zmieniające się warunki gospodarcze, od początku roku obniżyliśmy wskaźnik długu netto do wartości aktywów z 47% do 37%. W 2022 r. spodziewamy się dalszego zmniejszania tego wskaźnika – mówi Maciej Drozd, wiceprezes Echo Investment ds. finansowych.

Biura mają nowych najemców

Grupa Echo Investment ma w budowie biurowce o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ok. 100 tys. mkw.

– Widzimy że po pandemicznym roku najemcy podejmują decyzje o wynajmie, zmianie biura czy jego powiększeniu. W tym roku pozyskaliśmy nowych, renomowanych najemców, jak Playtika, 3M GSC Poland, PepsiCo czy ABB, co pokazuje siłę sektora biurowego. Jesteśmy zadowoleni z wysokiego poziomu wynajęcia naszych budynków w budowie – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Od początku roku Echo Investment sprzedało trzy biurowce w Warszawie za łączną kwotę blisko 290 mln euro: budynki Biur przy Willi i Biur przy Warzelni w kompleksie Browarów Warszawskich, w czwartym kwartale także Moje Miejsce I.

Echo w pierwszej piątce deweloperów mieszkaniowych

Po trzech kwartałach tego roku Grupa Echo-Archicom sprzedała 2 322 mieszkania i znalazła się w pierwszej piątce deweloperów pod względem sprzedaży. Obie firmy rozpoczęły budowę blisko 1,3 tys. mieszkań, a w czwartym kwartale rozpoczną jeszcze blisko 1,4 tys.