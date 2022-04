Biurowce i mieszkania zmienią łódzką ulicę? Budowy już trwają, kolejne w planach

Do niedawna ul. Wólczańska w Łodzi i znajdujące się przy niej fabryczne kompleksy popadały w ruinę. Jednak wkrótce stara tkanka miejska odzyska blask i zapełni się lokalami biurowymi oraz mieszkaniowymi.

Metamorfozę przechodzi kamienica przy ul. Wólczańskiej 18 (kiedyś Mieczysława Pinkusa, jak jej bardziej znana sąsiadka przy al. Kościuszki 1). Dawniej pełniła funkcję biurową, teraz jest przebudowywana na mieszkania. Powstanie w niej około 75 wysokiej klasy apartamentów, a na najwyższych kondygnacjach kilka przeszklonych penthouse'ów w nowej nadbudowie w układzie tarasowym. W budynku znajdzie się też miejsce na handel i usługi – w suterenach jest na taką działalność 700 mkw.

Z kolei gmach przy zbiegu z ul. Zamenhofa jest obecnie remontowany przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, który zajmie go po ukończeniu renowacji.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wizję ładniejszej Wólczańskiej podbudowuje też kilka projektów, które mają zostać przy niej zrealizowane. Znów zadziała ŁSI, która po przejęciu od miasta działki przy ul. Włókienniczej 19 zamierza wybudować na niej kameralny biurowiec. Na parterze miałby mieć lokal gastronomiczny i pomieszczenia do działalności handlowej, wyższe kondygnacje zajmą przestrzenie biurowe. Całość ma być utrzymana w stylistyce sąsiedniej „Szuflandii”.

Drugie życie otrzyma też dawny zespół fabryczno-mieszkalny Smitza i van Enderta przy ul. Wólczańskiej 13. W pofabrycznym kompleksie u zbiegu z ul. Więckowskiego mają powstać stylizowane na lofty apartamenty. Inwestor planuje podwyższenie istniejących budynków o nową nadbudowę i wzniesienie dwóch jeszcze budynków wpisujących się architekturą w historyczne otoczenie. Między nimi ma wieść ogólnodostępny pasaż z ok. tysiącem mkw. powierzchni na handel i usługi.

Do inwestycji planowanych przy ul. Wólczańskiej można doliczyć także projekt budowy dwóch biurowców, które mają zapełnić pustą obecnie działkę pod nr 166. Niższy, 5-kondygnacyjny o powierzchni użytkowej ok. 800 mkw., ma stanąć od strony ul. Wólczańskiej, a wyższy o jeden poziom (ok. 100 mkw.) ma wypełnić pierzeję al. Kościuszki. Ich budowę wstrzymała pandemia. Inwestor nie ukrywa, że zwleka z jej rozpoczęciem, uważnie obserwując przeżywający trudne czasy rynek nieruchomości biurowych, ale zamierza oba gmachy wznieść. Trudno jedynie powiedzieć, w jakim terminie.

Niemal naprzeciwko Politechnika Łódzka, która niedawno wzniosła przy ul. Wólczańskiej 175 pasywny biurowiec, przymierza się do budowy przedszkola dla swych studentów i pracowników.

Wielką zagadką pozostaje jak na razie przyszłość rozciągających się od ul. Piotrkowskiej do ul. Wólczańskiej Ogrodów Geyera. Niemal 6-hektarową działkę w obrębie tego kompleksu kupiła niedawno spółka deweloperska, która nie kryje, że zamierza tam zbudować mieszkania. Więcej jednak na razie nie wiadomo.