Biurowce, które wychodzą naprzeciw ludziom i miastu

Certyfikacja BREEAM uwzględniająca aspekty społeczne nieruchomości biurowej to nowość rynkowa. Na całym świecie, jak dotąd, proces re-measurement w najnowszej wersji standardu BREEAM In Use v.6 2020 International przeszedł tylko jeden kompleks biurowy - poznański Malta Office Park od EPP. O specyfice certyfikatu i społecznych aspektach nieruchomości - mówi dla PropertyNews.pl audytor BREEAM In-Use Malta Office Park Natalia Naumova MRICS, E.E.S. Consult.

Poznański zespół biurowy Malta Office Park, jako pierwszy na świecie, przeszedł proces re-measurement w najnowszej wersji standardu BREEAM In-Use International V6. Co wyróżnia ten certyfikat spośród innych?

Natalia Naumova: Zdolność do wytrwania i rozwoju w zmieniającym się świecie zależy od tego, jak szybko dostrzeżemy wpływ tych zmian, wykorzystamy pojawiające się możliwości i ograniczymy występujące ryzyko. W związku z powyższym wyraźna potrzebna jest ocena wyników trwałości i odporności obiektów nieruchomości - nie tylko tego, jaka była ich wydajność do danego momentu, lecz jak bardzo są one przygotowane na przyszłe zmiany. Pojęcie odporności to nie tylko samo przetrwanie zdarzeń fizycznych, takich jak klęski żywiołowe; leży ono u podstaw ochrony aktywów i ich rozwoju w dłuższej perspektywie, niezależnie od obecnych wyzwań stojących przed naszym środowiskiem, społeczeństwem i gospodarką.

Natalia Naumova MRICS, E.E.S. Consult, audytor BREEAM In-Use Malta Office Park, mat. pras.

W 2019 roku BRE Global, autor oraz operator brytyjskiego standardu budownictwa zrównoważonego BREEAM, powołał zespół Resilience Core Technical Team (CTT), przed którym postawiono zadanie dokonania przeglądu sposobu, w jaki rodzina schematów certyfikacji BREEAM obecnie wspiera odporność na wszystkich etapach cyklu życia budynków, jednostek aglomeracyjnych oraz infrastruktury, a także w celu rozpoznania możliwości poprawy i rozszerzenia sposobów wspierania i oceniania odporności.

Wraz z wprowadzeniem nowego schematu BREEAM In-Use v6 BREEAM stała się pierwszą metodologią oceny, która – obok wyników środowiskowych – w sposób jednoznaczny uwzględniła kwestie odporności aktywów w normach zrównoważonego rozwoju. Pozwoliło to na połączenie już istniejących zagadnień, które wcześniej stanowiły część innych środowiskowych kategorii oceny, lecz także umożliwiło BRE Global uwzględnienie nowych obszarów zainteresowania, takich jak ryzyka i szanse społeczne oraz te związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, dostosowując BREEAM do systemu sprawozdawczego Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

