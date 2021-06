Biurowce Mogilska 43 Office i Ogrodowa Office z certyfikatami

Dwa biurowce Warimpex w Polsce uzyskały certyfikat WELL Health&Safety Rating dotyczącym bezpieczeństwa zdrowotnego użytkowników.

Krakowski biurowiec Mogilska 43 Office oraz łódzki biurowiec Ogrodowa Office z portfolio Warimpeksu uzyskały zarówno certyfikat WELL Health & Safety Rating, jak i BREEAM In-use na poziomie „Excellent”.

Potwierdzają one wysoki standard budynków, przyjazność dla środowiska naturalnego oraz przygotowanie do funkcjonowania w warunkach pandemii, w tym rozwiązania pomagające dbać o zdrowie użytkowników.

Opracowany przez International WELL Building Institute (IWBI), WELL Health & Safety Rating jest odpowiedzią na pandemię COVID-19 i inne zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników budynków. Pozwala on w obiektywny, poparty badaniami sposób pokazać, że procedury wdrożone w budynku i regularna kontrola jego kluczowych systemów (takich jak wentylacja i instalacja wodna) pozytywnie wpływają na zmniejszenie zagrożenia związanego m.in. z pandemią. Certyfikat ma także szersze zastosowanie, dotyczące wspierania długoterminowego zdrowia i bezpieczeństwa ludzi w danej przestrzeni.

Przyznanie certyfikatu WELL Health & Safety Rating biurowcom Mogilska 43 Office i Ogrodowa Office potwierdza zaangażowanie Warimpeksu w kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego. Oba obiekty wyróżniono za rozwiązania wdrożone w obszarach takich jak: procedury dezynfekcji i sprzątania, plany gotowości w sytuacjach kryzysowych, dostępność opieki zdrowotnej, zarządzanie jakością wody i powietrza, zaangażowanie interesariuszy i komunikacja oraz innowacje.

- W czasach pandemii zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych budynków jest dla nas szczególnie ważne. Certyfikacja WELL Health & Safety Rating potwierdziła, że nasze obiekty w Polsce spełniają standardy w tym zakresie na światowym poziomie. Jesteśmy doskonale przygotowani na powrót pracowników do biur, a także potencjalne, przyszłe sytuacje kryzysowe – powiedział Jerzy Krogulec, prezes Warimpex Polska.

Strategia zrównoważonego rozwoju potwierdzona certyfikatem BREEAM na poziomie „Excellent”

Zrównoważony rozwój i ochrona klimatu odgrywają znaczącą rolę dla Warimpex Group.. Wszystkie nowe obiekty są certyfikowane już w trakcie budowy w zakresie efektywności energetycznej, korzystania z odnawialnych źródeł energii, redukcji CO2 i wysokiej jakości pomieszczeń. Certyfikaty te potwierdzają wysokie standardy nieruchomości Grupy Warimpex w zakresie zrównoważonego rozwoju i będą stopniowo uzyskiwane dla wszystkich nieruchomości Grupy.