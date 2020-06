Biurowce na Woli pod skrzydłami BNP Paribas Real Estate

Doradcy z działu Powierzchni Biurowych BNP Paribas Real Estate Poland pomogą w komercjalizacji Karolkowa Business Park i Crown Square. Kontrakty to element strategii zwiększania obecności firmy w sektorze reprezentacji właścicieli nieruchomości biurowych.

Karolkowa Business Park to jeden z ciekawszych budynków w okolicy ronda. Charakteru dodaje mu fakt, że od strony ul. Karolkowej przeszklone, sześciopiętrowe podium wyrasta z pozostałości zabytkowej hali przemysłowej Polskich Zakładów Philips z 1922 roku. Biurowiec oferuje ponad 18 tysięcy m kw. nowoczesnej powierzchni klasy A. Wyróżnikiem inwestycji jest zielone patio oraz zielone tarasy, które mają powierzchnię ćwierć hektara. Projektanci usytuowali je nad odrestaurowaną, ceglaną fasadą. To w tej części – przyziemiu Karolkowa Business Park – znajduje się ponad 2,5 tys. mkw. powierzchni handlowej, którą zajmują m.in. delikatesy FRAC, innowacyjny koncept Volkswagen Home oraz kawiarnia Columbus Coffee Codziennie korzystają z nich nie tylko pracownicy biurowca, ale także okoliczni mieszkańcy. Kulinarną wizytówką biurowca jest Shoku, jedna z najbardziej znanych restauracji z azjatycką kuchnią fusion w Warszawie.

- Najemcy obecnie weryfikują swoje priorytety, aktualizowane są strategie, niektóre procesy są spowolnione lecz już dziś obserwujemy wraz ze stopniowym odmrażaniem gospodarki zwiększoną aktywność biznesową w sektorze biurowym. Wola, jest i z pewnością w dłuższym okresie pozostanie niedoścignionym biurowym liderem w stolicy - mówi Mikołaj Laskowski, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych, BNP Paribas Real Estate Poland.

Drugą nieruchomością, którą od strony komercjalizacyjnej zaopiekują się eksperci BNP Paribas Real Estate Poland jest Crown Square. Leżący przy ul. Przyokopowej 31 trzynastokondygnacyjny budynek dysponuje ponad 16 tys. m kw. powierzchni najmu w standardzie klasy A+. Dodatkowo, biurowiec legitymuje się certyfikatem ekologicznym BREEAM IN USE na poziomie Excellent. Z 236 miejscami parkingowymi ulokowanymi na 3 poziomach garażu podziemnego, Crown Square oferuje bezkonkurencyjny dla tej okolicy współczynnik miejsc parkingowych. Biurowiec jest również przyjazny rowerzystom, zaprasza do skorzystania z parkingu dla rowerów, który rozlokowany jest na dwóch poziomach. Na początku roku biurowiec pochwalił się metamorfozą głównego holu. Eleganckie wejście wita trójwymiarowymi strukturami drewna i betonu, przyjaznymi kolorami oraz efektownym oświetleniem. Projekt stworzyli architekci z pracowni LA Architekci, a cały proces zmian koordynowali pracownicy Działu Project Consultancy & Development BNP Paribas Real Estate Poland.

