Biurowce opustoszały, ale biznes się kręci po domach

W 2020 r. w porównaniu do ubiegłego roku na rynku BSS zaobserwowano 90-procentowy spadek inwestycji typu greenfield.

- Choć ten trend z jednej strony wygląda dosyć alarmująco, to z drugiej perspektywy nazwałbym go bardzo optymistycznym, ponieważ podczas pandemii Polska przyciągnęła blisko 50 takich inwestycji. Z wieloma inwestorami rozmawiałem. Ciekawe jest to, że musieli zmienić tryb pracy na home office niemal z dnia na dzień, co nie zatrzymało ich planów zadebiutowania na rynku polskim. Są zadowoleni z tej obecności – tłumaczył podczas konferencji „Shaping the New Reality” Wojciech Popławski, dyrektor zarządzający Accenture Operations, który moderował dyskusję „(New) Drivers of the business growth in the regions”.

Pokolenie bez biura

Pandemia zmieniła wiele trendów, a nawet zrodziła nowe. Jednym z nich są narodziny nowej społeczności biurowej.

– Mamy już na rynku grupę pracowników, którzy jeszcze nie widzieli swojego biura. Kurier po prostu dostarczył im laptopy do domu i pracują zdalnie. Sytuacja kiedyś niewyobrażalna – przyznaje Wojciech Popławski.

Coraz częściej też firmy zastanawiają się nad zjawiskiem nearshoringu. – Sądzę, że będą się starać zachować bardziej wyważony balans geograficzny. Skoncentrują się na działaniu postrzeganym dotychczas jako skomplikowane, ale pozwalającym na utrzymanie bliskości z biurem i klientem – przewiduje wiceprezes ABSL.

Szukają mądrych głów, zamiast rąk do pracy



Zdalny model pracy wzmocni rozwój digitalizacji. Inwestorzy będą szukać mądrych głów, a nie tylko rąk do pracy.

- Oczekujemy, że coraz więcej firm zdecyduje się na inwestycje w Polsce ze względu na dostęp do talentów i cyfrowy potencjał. Jednak najważniejszym elementem, który od kilku lat zyskuje w branży nowoczesnych usług dla biznesu jest customer experience. Zawsze zwracaliśmy uwagę na efektywność i wydajność, ale teraz doświadczenie i relacje pracowników z klientami stają się nowym kluczowym czynnikiem. To oznacza, że kulturowo szukamy dobrych i utalentowanych ludzi, którzy mają wiele zalet – tłumaczy Penny Weller, Senior Director Global Business Services North American Operations Leader, The Hackett Group.