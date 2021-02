Biurowce pod złotą gwiazdą wyszły obronną ręką z trudnego okresu

Różnorodność portfela inwestycyjnego zawsze stanowiła ważny atut, jednak poprzez spowolnienie gospodarcze związane z pandemią, dodatkowo zyskała na wartości. O wyzwaniach dla rynku biurowego mówią dla PropertyNews.pl Katarzyna Pankiewicz, Senior Leasing Manager i Antonio Pomes, Head of Asset Management w Golden Star Group. Wśród projektów należących do grupy znajdują się m.in. Konstruktorska Business Center, Oxygen Park, LIM Centre w Warszawie czy DOT Office w Krakowie.

Pandemia odcisnęła piętno na rynku biurowym. Jak z problemami poradziły sobie biurowce obecne na rynku już od kilku lat?

Antonio Pomes: Pandemia COVID-19 w pewien sposób zweryfikowała sytuację na rynku biurowym i dodatkowo podkreśliła cechy, którymi musi wyróżniać się budynek, aby bardzo dobrze funkcjonować nawet w czasach spowolnienia gospodarczego. Niezależnie czy jest to obiekt dopiero oddany do użytkowania, czy też budynek obecny na rynku od kilku lat, to w naszej ocenie musi on przede wszystkim posiadać odpowiednią jakość i być umiejętnie zaprojektowany. Jeśli dany obiekt spełnia te kryteria, z powodzeniem może konkurować w wymagających warunkach rynkowych. Dobrym przykładem takiego budynku, obecnego na rynku od kilku lat, jest znajdujący się w naszym portfolio kompleks Konstruktorska Business Center. Oczywiście jak każdy z właścicieli budynków biurowych, zmierzyliśmy się ze spowolnieniem wywołanym koronawirusem, jednak dzięki niepodważalnym atutom obiektu, wyszliśmy obronną ręką z tego trudnego okresu. Mimo pandemii podpisaliśmy w tym budynku nowe umowy najmu – w tym zrealizowaliśmy transakcję na ponad 4 tys. mkw. powierzchni z firmą Emerson.

Konstruktorska Business Center

Co pomogło Państwu w pokonywaniu wyzwań?

Katarzyna Pankiewicz: Jednym z kluczowych wyzwań, z którymi musiały i nadal muszą się mierzyć budynki biurowe, niezależnie od daty oddania ich do użytkowania, jest w mojej ocenie kwestia elastyczności. Wiele firm, w tym międzynarodowe korporacje, musiało szybko przeorganizować swój model pracy, przechodząc w znacznej mierze na pracę zdalną. Równocześnie musiały przearanżować swoje biura, aby dostosować się do nowych realiów i zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa. Niejednokrotnie proces ten był związany z koniecznością zwiększenia wynajmowanej powierzchni biurowej. W tych przypadkach, niezastąpione okazały się budynki, które dzięki funkcjonalnej architekturze, pozwalają na wprowadzanie takich szybkich zmian. W tym miejscu wrócę do Konstruktorska Business Center, o którym wspomniał już Antonio. Projekt ten wyróżnia się jedną z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej powierzchni typowego piętra wynoszącą 7000 mkw., zapewniając najemcom pełną elastyczność w aranżowaniu przestrzeni pracy – co okazało się nieocenione w czasach pandemii.

