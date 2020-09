Biurowce podniosły wyniki Archicomu

mat. Archicom









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 17 wrz 2020 12:56

Pierwsze półrocze Archicom zamyka z bardzo dobrym wynikiem finansowym. Pomimo niższej liczby przekazań wypracowany wynik EBIT już na półmetku roku zbliżył się do tego osiągniętego w całym 2019 roku. Dobre wyniki finansowe to przede wszystkim efekt sukcesów w działalności w segmencie biurowym - sprzedaży biurowca City One oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie City2, co wpłynęło na przeszacowanie wartości tej nieruchomości.