Biurowce Skanska gotowe na certyfikat WELL Health-Safety Rating

By sprostać wyzwaniom powstałych w efekcie globalnej pandemii COVID-19, Skanska wypracowała nowe standardy i przeprowadziła adaptację swoich powierzchni biurowych w Euro¬pie Środkowej i Wschodniej do nowych wytycznych. Celem tych działań jest wsparcie dla najemców w procesie pow-ro¬tu do biur, zapewnienie im zdrowego środowiska pracy, a także dostarczanie bezpiecznych aktywów in¬wes¬to¬rom. Na tej podstawie powstała oferta „Care for Life Office Concept”, która ma na celu zaspokojenie bieżących potrzeb użyt¬kowników biur w miejscach pracy.

Oferta „Care for Life Office Concept” uwzględnia nie tylko komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników. Obejmuje profesjonalne doradztwo dla najemców oraz nowe standardy ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa. Są one związane z ważnym dystansem społecznym (w tym odpowiednim planowaniem przestrzeni biurowych i budynków) oraz rozwiązaniami bezdotykowymi, planami sanityzacji i dezynfekcji obiektów, a także szczególną dbałością o jakość powietrza w biurze.

Kolejnym krokiem i dowodem na tworzenie przez Skanska bezpiecznych miejsc pracy jest zgłoszenie dziewięciu budynków biurowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej do uzyskania certyfikatu WELL Health-Safety Rating for Facility Operations and Management, przyznawanego przez International WELL Building Institute (IWBI).

Zgłoszone zostały następujące projekty Skanska:

• dwa budynki Bramy Miasta w Łodzi,

• Spark B w Warszawie,

• pierwszy budynek Centrum Południe we Wrocławiu,

• pierwszy budynek projektu Wave w Gdańsku,

• Equilibrium, Campus 6.2 i Campus 6.3 w Bukareszcie,

• Parkview w Pradze.

Są to pierwsze obiekty biurowe Skanska, które otrzymają certyfikat w najbliższych miesiącach.

– Pandemia zmusiła świat do dostosowania się do tych wyjątkowych okoliczności. Środowisko i miejsca pracy mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa – powiedział Jacob Møller-Nielsen, wiceprezes Centre of Excellence w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. – Jesteśmy deweloperem, który pracuje na rzecz zrównoważonego budownictwa i jest liderem rynku nieruchomości biurowych, który prowadzi swoje projekty w dziesięciu miastach w Europie Środkowej i Wschodniej. Czujemy, że ta pozycja na rynku zobowiązuje nas do budowy biur przyjaznych dla zdrowia i wyznaczania nowego kierunku rozwoju w branży. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników, klientów, partnerów i społeczności lokalnych są dla Skanska najwyższym priorytetem. Częścią realizacji tej strategii jest powstanie koncepcji „Care for Life Office Concept”, a teraz także ubieganie się o nowy certyfikat WELL Health-Safety Rating.

