Biurowce The Park Kraków w zgodzie z naturą. White Star Real Estate wdroży biophilic design

Powstający na krakowskim Podgórzu park biurowy The Park Kraków został zaprojektowany zgodnie z zasadami biophilic design. White Star Real Estate chce, by kompleks stał się unikalnym miejscem pracy, tętniącym życiem wieczorami i w weekendy.

Biophilic design to kompleksowe podejście do projektowania, które wykorzystuje potencjał natury – roślinności, światła, wody i powietrza.

Pozwala też na wielu płaszczyznach przywracać naturę do otoczenia człowieka.

W The Park Kraków, wyłączono min. przestrzeń pomiędzy budynkami z ruchu samochodowego, tworząc strefy gdzie można odpocząć i zrelaksować się w otoczeniu zieleni.

- Projektując The Park Kraków, przyświecał nam cel, by przestrzeń jaką oddajemy najemcom, była nie tylko innowacyjna, ale również skoncentrowana na potrzebach człowieka. Strategia biophilic design pozwala na realizację tych celów kompleksowo, zarówno jeśli chodzi o bezpośrednie otoczenie budynków, jak i aranżację wnętrz oraz do wykorzystanie powietrza i wody dla podniesienia komfortu osób przebywających w naszym Parku – mówi Bartosz Prytuła, Managing partner z White Star Real Estate.

Kompleks The Park Kraków powstaje z wykorzystaniem ekologicznych, certyfikowanych materiałów. Budynek ma nie tylko zapewnić jak największy komfort pracownikom, ale również optymalizację w zakresie zużycia mediów. W budynku znajdzie się system zarządzania BMS (ang. Building Management System), a także windy z napędem regeneracyjnym, oraz oświetlenie LED. Zastosowany zostanie również system detekcji wycieków wody, oraz oszczędna armatura, a odzyskana woda deszczowa będzie wykorzystana do podlewania zieleni.

- Obok innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań, przestrzeń biurowa będzie się cechowała doskonałą dostępnością dziennego światła, a cała przestrzeń – jej optymalizacja i organizacja ma się koncentrować na człowieku. Ekologiczny potencjał budynku, obok samej roślinności będzie też potwierdzony certyfikatem BREEAM – dodaje Bartosz Prytuła.