Gdyby biurowce w Polsce były tak oszczędne, jak Bloch w GPP Business Park, to ślad węglowy byłby niższy o 250 tys. ton CO2 rocznie. - Warto o tym pamiętać, bo za chwilę będziemy płacili za emisję budynków - tłumaczy Mirosław Czarnik, prezes GPP SA.

Najemcy nie powinni wybierać biurowców w sposób powierzchowny, na zasadzie kupowania książki tylko dlatego, że ma ładną okładkę.

W biurowcach GPP komfort pracy jest wyższy o 30 proc. niż w każdym innym budynku, co się przekłada na zdrowie i efektywność pracowników.

Przy wynajęciu 10 tys. metrów kwadratowych, różnica kosztów między GPP Business Park, a jakimkolwiek innym biurowcem w Katowicach wynosi rocznie ok. 2 mln zł.

Rynek najemcy się zmienia. Firmy optymalizują wielkość swoich powierzchni. Obecnie w Katowicach najchętniej wybierane są metraże 150 - 250 mkw.

Definicja dobrej lokalizacji dla biurowca jest od dawna problematyczna. Zawsze, stereotypowo uchodziła za nią centralna działka w mieście, najlepiej gdzieś przy rynku.

Tymczasem lokalizację biurowca trzeba rozumieć we właściwy sposób. Każde miasto ma swoją specyfikę. Na przykład w Katowicach tylko 20 proc. osób pracujących w biurach mieszka w tym mieście, a 80 proc. pracowników dojeżdża z miast sąsiednich.

- W związku z tym na pewno większe znaczenie ma dostępność parkingów w stolicy Górnego Śląska niż w Warszawie, gdzie funkcjonuje metro i łatwiej jest poruszać się komunikacją miejską. Warto zaznaczyć, że koszty związane z wynajmem miejsc parkingowych w Katowicach są zróżnicowane i oscylują w przedziale 160 – 460 zł, co oznacza różnicę ok. 300 zł w koszcie jednego miejsca parkingowego. Koszty miejsc parkingowych nierzadko są ponoszone przez pracowników, a z kolei ich dostępność w niektórych lokalizacjach jest niewystarczająca - tłumaczy Mirosław Czarnik, prezes GPP SA.

Biuro to środowisko pracy

Kluczową kwestią jest też komfort pracowników. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie odpowiedniej ilości świeżego powietrza i poziomu jego wilgotności oraz ergonomicznych mebli.

Na biuro należy dziś patrzeć w szerszym kontekście środowiska pracy, z pełną odpowiedzialnością za wszystkich jego uczestników. Fot. Biura GPP Business Park.

Prezes GPP dodaje, że na biuro należy dziś patrzeć w szerszym kontekście środowiska pracy, z pełną odpowiedzialnością za wszystkich jego uczestników.

Zdaniem prezesa, ten schemat pokutował na rynku przez wiele lat. Z tym, że wcześniej megawatogodzina energii elektrycznej kosztowała 200-250 zł, a dzisiaj - ok. 1,5 tys. zł.

- Zatem kiedyś ignorowanie kwestii oszczędzania energii było mniej kosztowne , a dzisiaj stanowi to już znaczny wydatek w kosztach firmy, którego nie można pomijać chociażby dlatego, że taka firma prędzej czy później przestanie być konkurencyjna - tłumaczy Mirosław Czarnik.

Dodaje, że biurowiec GPP Business Park zużywa 55 kWh na jeden metr kwadratowy powierzchni w skali roku. Tymczasem większość większość obiektów biurowych potrzebuje minimum 150 kWh.

- One nie mogą zużywać tyle energii. Muszą też być przyjazne dla użytkowników i środowiska naturalnego. Pamiętajmy jednak, że ze spełnieniem tego drugiego warunku bywa różnie: to może być 20-metrowy taras ze sztuczną trawą dla 10 tys. osób, albo hektar zieleni wokół biurowca dla 3 tys. osób. Trzeba te wszystkie elementy połączyć, ocenić i dopiero wtedy zdecydować, co tak naprawdę będzie wartością dodaną dla firmy i jej pracowników - radzi Mirosław Czarnik.

Dlaczego warto wybrać Katowice?

Nie każdą działalność można przenieść z Warszawy do Katowic, ale porównanie kosztów wynajęcia biura na tych dwóch rynkach jest bardzo wymowne.

Według wyliczeń GPP, czynsz za metr kwadratowy powierzchni biurowej w Katowicach wynosi około 57 zł, a w Warszawie – około 70 zł. Z kolei stawka za media do jednego metra kwadratowego (przy pracy na jedną zmianę) w Katowicach to koszt 21,5 zł, w Warszawie - 25,5 zł, a w GPP Business Park – zaledwie 9 zł.

Mniejszy rachunek jest możliwy dzięki zastosowanym technologiom. To samo porównanie między Katowicami, a Warszawą pokazuje, że w stolicy roczne koszty firmy są wyższe aż o 48,5 mln zł.

Obecnie w Katowicach najchętniej wybierane są powierzchnie 150 - 250 mkw. Atrakcyjne dla firm są kontrakty na trzy lub pięć lat z możliwością wcześniejszego ich zakończenia po dwóch lub trzech latach. Fot. Biura GPP Business Park.

Poza tym, gdyby wszystkie budynki biurowe w Polsce były zbudowane tak, jak biurowiec Bloch w kompleksie GPP Business Park, który produkuje więcej energii niż jej zużywa, to mielibyśmy o ponad 250 tys. ton niższą roczną emisję CO2.

Warto pamiętać, że za chwilę, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, będziemy dodatkowo płacić za emisję CO2 biurowców - przestrzega Mirosław Czarnik.

Najemcy nauczyli się elastyczności

Biura o powierzchni 10 tys. mkw. to dziś rzadkość. Rynek najemcy się zmienia. Firmy optymalizują wielkość swoich powierzchni.

