Biurowce w centrum Warszawy na celowniku najemców

Aktywność najemców w całym 2021 r. wyniosła prawie 646 500 mkw., przy czym niemal 40% stanowiły transakcje zawarte w czwartym kwartale (250 800 mkw.).

Całkowity popyt w 2021 r. był wyższy od odnotowanego w 2020 r. o 7,4%. Warto zauważyć, że w ubiegłym roku na centralne lokalizacje przypadło prawie 60% zarejestrowanego popytu (385 000 mkw.).

Ponadto 5 z 6 transakcji przekraczających 10 000 mkw. również zostało podpisanych w centralnych lokalizacjach.

- W 2021 roku zarówno najemcy, jak i właściciele biurowców w Warszawie musieli zmierzyć się nie tylko z rosnącą popularnością pracy hybrydowej oraz wzrostem kosztów budowy i eksploatacji, lecz także z koniecznością przestrzegania obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Popyt odnotowany w czwartym kwartale zdecydowanie przyśpieszył i osiągnął poziom sprzed pandemii. Widzimy też wyraźny wzrost zainteresowania najemców biurowcami oferującymi najwyższy standard oraz najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne – mówi Agnieszka Giermakowska, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa w Newmark Polska.

Wolumen powierzchni w budowie nadal utrzymuje się na dość niskim poziomie w porównaniu z wartościami odnotowywanymi w Warszawie w okresie „przed pandemią” (ok. 700 000 - 800 000 mkw.). Na koniec IV kw. 2021 r. w budowie pozostawało ok. 375 000 mkw., z czego 40% było zabezpieczone umowami przednajmu bądź pod listem intencyjnym. Warto zauważyć, że ograniczona aktywność deweloperów może doprowadzić do pojawienia się luki podażowej w Warszawie w okresie od drugiej połowy 2023 r. do 2024 r. Już teraz najemcy poszukujący dużych, nowoczesnych powierzchni mają dość ograniczony wybór.

Deweloperzy nadal bacznie obserwują i analizują zarówno sytuację gospodarczą, jak i zapotrzebowanie na biura zgłaszane przez najemców. Niemniej w najbliższych miesiącach spodziewamy się rozpoczęcia budowy nowych projektów biurowych w Warszawie.

Na koniec IV kw. 2021 r. całkowite zasoby powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły ponad 6,15 mln mkw., a nowa podaż przekroczyła 324 600 mkw. 56% całkowitych zasobów powierzchni biurowej stolicy, czyli 3,47 mln mkw., przypada na lokalizacje poza centrum, w tym Mokotów (1,45 mln mkw.). Pod względem wielkości zasobów, pod koniec 2020 r., Mokotów został wyprzedzony przez strefę biurową Centrum.