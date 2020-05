Biurowce w kompleksie High5ive z nowym zarządcą

Kompleks High5ive, który docelowo dostarczy na krakowski rynek ok. 70 tys. mkw. powierzchni biurowej, powstaje tuż obok Dworca Głównego, Galerii Krakowskiej i historycznego centrum miasta. Będzie to pierwsza inwestycja biurowa w mieście z rozwiązaniami certyfikatu WELL.

Colliers International zarządza w Krakowie trzema projektami biurowymi o łącznej powierzchni prawie 92 tys. mkw.