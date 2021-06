Biurowce w łódzkiej Fuzji sfinalizowały ważny etap. Teraz pora na kolejny krok

Symboliczna wiecha zawieszona na biurowcach w łódzkiej Fuzji zgodnie z tradycją zaznaczyła osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcyjnego obu budynków.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zaplanowano na I kwartał 2022 roku.

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Medusa Group.

Biurowce będą miały odpowiednio pięć oraz sześć kondygnacji naziemnych oraz jedną kondygnację podziemną, łącznie zaoferują ponad 19 tys. mkw. powierzchni. Stanowić będą integralną część nowej przestrzeni miejskiej, która po latach znów zacznie tętnić życiem.

- Wiecha to bardzo ważny moment podczas budowy każdej inwestycji. Przez ostatnie miesiące mieszkańcy Łodzi mieli możliwość obserwowania jak pną się w górę kolejne kondygnacje realizowanych budynków, które staną się częścią wielofunkcyjnego projektu, jakim bez wątpienia jest Fuzja. Obecnie na placu budowy trwają prace instalacyjne, w ramach prac elewacyjnych montowana jest izolacja oraz podkonstrukcja pod okładzinę elewacyjną. Trwają prace związane z realizacją sieci zewnętrznych. Zakończyliśmy renowację ściany historycznej od strony południowej. Rozpoczynamy prace wykończeniowe wewnątrz obiektu. Pozwolenie na użytkowanie budynku planujemy uzyskać w pierwszym kwartale 2022 r. – mówi Rafał Kornatko, project manager w dziale biur Echo Investment.

Nowoczesna bryła budynków oraz ich fasada korespondować będzie z całością rewitalizowanego kompleksu Fuzji. Po wejściu do biurowców gości witać będzie reprezentacyjne lobby. Powierzchnia biurowa została zaplanowana tak, by zapewnić przyszłemu najemcy komfort, funkcjonalność oraz możliwość elastycznej aranżacji wnętrz według indywidualnych potrzeb. Dodatkowym atutem obu budynków są wysokie na blisko 3 metry przestrzenie biurowe, które pozwolą na swobodny dostęp światła dziennego do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w biurowcach. Budynki zostały zaprojektowane i są realizowane zgodnie z wytycznymi certyfikacji BREEAM, co znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. w niskim zużyciu energii, a także zastosowaniu przyjaznych dla otoczenia materiałów budowlanych i wykończeniowych.