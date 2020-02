Biurowce XXI wieku? Tak się je tworzy!

Ekologia i technologia to dwa nieodłączne elementy, które pojawiają się w dyskusjach o biurowcach XXI wieku.

- Technologie mają poprawić efektywność i funkcjonalność obiektu, a budynki mają służyć swoim użytkownikom - wielu pokoleniom pracowników o zróżnicowanych oczekiwaniach co do miejsca pracy - mówił Błażej Hermanowicz, architekt, założyciel, HRA Architekci. - Owa ewolucja potrzeb i oczekiwań musi zostać uwzględniona już na etapie projektowym - dodał.

Marek Kuryłowicz, prokurent, prezes zarządu, Kuryłowicz & Associates radził, by podzielić szeroko rozumiane innowacje pomiędzy te, które spotykamy na rynku polskim oraz technologie obecne na rynkach bardziej dojrzałych. - W Polsce innowacje technologiczne implementowane są stopniowo i nie przez wszystkich deweloperów, z kolei wprowadzanie ekologicznych rozwiązań sprowadza się najczęściej do zdobycia certyfikatu, czy wdrożenia jednej lub dwóch technologii, która pozwala np. ograniczyć zużycie wody lub energii. Natomiast w ogóle nie myślimy o rewolucyjnych rozwiązaniach, które są stosowane m.in. w Holandii - mówił Marek Kuryłowicz. - Chodzi o budowanie w metodyce „open architecture”, czyli tworzenie struktur i budynków, które mogą w przyszłości zmienić funkcję bez konieczności zmian w konstrukcji. W Polsce wciąż myślimy cyklem inwestycyjnym i niestety, to w pewnym stopniu ogranicza pole do innowacji.

Zaznaczył jednak, że w krajach zachodnich najbardziej zaawansowanymi technologicznie obiektami są biurowce budowane jako siedziby firm, gdzie budynek ma pokazywać wartości, do których dąży jego właściciel.

Architekt zaznaczył również, że nie wszystkie innowacje prowadzą do dobrych rozwiązań. - Jest szereg trendów, choćby w zakresie planowania przestrzeni biurowej, które od lat są krytykowane przez grono architektów, projektantów czy psychologów środowiskowych, a mimo to szereg firm je wdraża. Przykładem są przestrzenie typu open space czy hot deski - mówił Marek Kuryłowicz. - Od wielu lat obserwuję również niepokojącą tendencję skracania życia produktów. Mówiąc o budowaniu w sposób zrównoważony, nie ma znaczenia zainstalowanie lady recepcyjnej wykonanej z forniru, który ma atest potwierdzający niski poziom wydzielania związków lotnych, skoro o wiele lepszy efekt miałoby pozostawienie poprzedniej lady. W mojej opinii zawsze należy rozważyć, czy wprowadzane zmiany mają sens w dłuższej perspektywie czasowej.

