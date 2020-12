Biurowe Katowice czeka rekord

Na koniec września 2020 roku całkowite istniejące zasoby powierzchni biurowej w Katowicach wyniosły prawie 560 tys. mkw., co daje miastu czwarte miejsce po Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście w rankingu miast regionalnych. W kolejnych latach ma zostać oddane do użytku aż 200 tys. mkw., w łącznie 14 inwestycjach.

Historyczna podaż zasili katowicki portfel nieruchomości klasy A 200 tys. mkw. powierzchni biurowej znacznie rozszerzając ofertę skierowaną do nowych inwestorów chcących przenieść swoje biura do Katowic. A te oferują znacznie więcej niż inne miasta regionalne.

- Miasto jest ogromną szansą dla firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Obecność globalnych marek z sektora BPO, SSC, centra IT oraz R&D tylko podkreślą zwiększające się znaczenie Katowic na mapie powierzchni dedykowanych dla firm branży centrów usług. Katowice przyciągają zarówno firmy o globalnym zasięgu i dzięki ich obecności również wykwalifikowanych pracowników, którzy widzą tu potencjał do rozwoju ścieżki kariery. Ponadto, bliskość dwóch lotnisk – w Katowicach i w Krakowie oraz lokalne programy stworzone przez samorząd stwarzają optymalne warunki do rozwoju firm i absorbowania wysokiej klasy powierzchni biurowej w budowie jak również planowanych inwestycji. Zwiększająca się atrakcyjność Katowic, mimo niesprzyjających warunków spowodowanych COVID-19, nie wyhamowała tempa prowadzonych inwestycji, a co ważne kolejne projekty znanych, międzynarodowych developerów wchodzą w kolejną fazę – komentuje Iwona Kalaga, Ekspert ds. Najmu w Knight Frank

- Wśród najemców, z którymi pracuję przeważa opinia, że praca w biurze - dla samej organizacji, ale też pracowników - jest znacznie bardziej efektywna, dlatego stawiają oni na rozwój biur, a nie na uciekanie z nich. To w środowisku biurowym mogą pracować całymi zespołami wzajemnie się motywując i wspólnie pracując and projektami. Potwierdzają to też wyniki ankiety przeprowadzonej przez Knight Frank, w której 79% spośród ponad 1.800 respondentów jest zdania, że po pandemii COVID-19 chciałoby pracować w modelu łączącym pracę zdalną z pracą z biura. Jedynie 9% ankietowanych wybrałoby pracę z domu, a 12% pozostałoby przy dotychczasowym modelu pracy wyłącznie w biurze – dodaje Iwona Kalaga.