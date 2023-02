Przeprowadzki, relokacje i ekspansje - rynkiem biurowym rządzą nie tylko 15-procentowe optymalizacje metrażu. Zdarzają się też firmy, które - nie zwiększając zatrudnienia - powiększają biuro. Nowym trendem jest zmiana zachowania sektora publicznego.

W zeszłym roku Savills IM przeprowadził w kompleksie Gdański Business Center 20 transakcji. Jedenaście z nich to całkiem nowe umowy najmu, a dziewięć stanowiły renegocjacje.

Firmy, które decydują się na relokację, najczęściej uciekają z gorszych lokalizacji i budynków B-klasowych. Główną motywacją takich operacji jest czynnik pracowniczy.

Często firmy wynajmujące większe biuro w gorszej lokalizacji, przeprowadzają się do lepszego adresu, ale na mniejszą powierzchnię, podpisując długoterminową umowę najmu.

Najemca publiczny zmienił dotychczasowe parametry. Godzi się na czynsz denominowany w euro oraz gwarancję bankową lub depozyt.

Savills Investment Management Poland zarządza czterema budynkami biurowymi kompleksu Gdański Business Center. Na powierzchni 100 tys. mkw., pracuje 60 najemców.

- Obecnie mamy zaledwie 3 proc. wakatów, które się właśnie zapełniają - Julia Racewicz, Head of Asset Management, Office&Logistics Savills Investment Management Poland.

- Oznacza to, że mieliśmy 34 tys. mkw. przedłużonych bądź nowych kontraktów. Między innymi dzięki temu osiągnęliśmy najwyższą wartość nieruchomości, licząc od początku zakupu tego kompleksu w 2016 r. i 2018 r. Wydawało się, że zawsze najwyższa jest historyczna, początkowa cena obiektu, tymczasem nam się udało w ciągu czterech i sześciu lat ją przewyższyć - tłumaczy Julia Racewicz.

Jak najemcy optymalizują biura?

W zeszłym roku dwóch większych najemców kompleksu Gdański Business Center - zgodnie z dosyć powszechnym trendem optymalizacji powierzchni biurowych - zdecydowało się na redukcję metrażu. Przeważnie takie operacje sięgają poziomu 15 - 20 proc.

- Uwolniona powierzchnia została skonsumowana, albo poprzez istniejące najmy w budynku lub nowe umowy. W gronie tych drugich przeważały firmy, które zdecydowały się na relokację z gorszych lokalizacji i budynków B-klasowych. Główną motywacją takich operacji był czynnik pracowniczy - tu dużym atutem okazało sąsiedztwo kompleksu Gdański Business Center z metrem - opisuje Julia Racewicz.

- Doświadczyliśmy również relokacji w obrębie kompleksu. Mamy najemców przywiązanych do naszego kompleksu, którzy na tyle dobrze się w nim czują, że powiększają swoją powierzchnię biura, mimo że nie zwiększają zatrudnienia. Firmy te tworzą zupełnie inny model pracy, więc zmieniają także swoje biuro - tłumaczy Julia Racewicz.

Sektor publiczny zachowuje się lepiej

Savills IM podpisał dużą umowę najmu na długoletni okres z podmiotem sektora publicznego. To duża zmiana, która pokazuje, że najemca publiczny zmienił dotychczasowe parametry.

- Przede wszystkim godzi się na czynsz denominowany w euro, czego w ogóle wcześniej nie było. Zgadza się na gwarancję bankową lub depozyt - to także był zawsze trudny element do wynegocjowania. Zatem jesteśmy świadkami pewnej transformacji tego segmentu - wyjaśnia Julia Racewicz, Head of Asset Management, Office&Logistics Savills Investment Management Poland.

