Biurowe Moje Miejsce pod skrzydłami zarządcy

Nowy budynek oferuje 17 tys. mkw., z czego 15,3 tys. mkw. przeznaczono na biura, a 1,7 tys. mkw. na lokale usługowe. Do dyspozycji użytkowników nieruchomości oddano 181 podziemnych i 36 naziemnych miejsc parkingowych. W biurowcu, zaprojektowanym przez pracownię JEMS Architekci, zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne m.in. system BMS do zarządzania systemami budynkowymi. Projekt jest zrealizowany przez Echo Investment.

Moje Miejsce to wielofunkcyjna inwestycja, na którą składają się 2 budynki biurowe klasy A o łącznej powierzchni ponad 36 tys. mkw. oraz 5 nowoczesnych budynków mieszkalnych, oferujących 243 nowoczesne mieszkania. Pierwszy z biurowców został oddany do użytkowania w maju 2019 r. i jest on również zarządzany przez Colliers.

