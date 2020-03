Biurowe regiony prześcignęły Warszawę

Na koniec 2019 roku, po raz pierwszy w historii, skumulowane zasoby powierzchni biurowej w miastach regionalnych były większe niż zasób powierzchni biurowej w Warszawie (5,59 miliona mkw.) i wyniosły 5,61 miliona mkw. Całkowity zasób nowoczesnej powierzchni biurowej na dziewięciu największych rynkach biurowych w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Poznań, Łódź, Lublin i Szczecin) osiągnął na koniec 2019 roku blisko 11,2 miliona mkw., co w porównaniu do ubiegłego roku daje blisko 8% wzrost całkowitego zasobu nowoczesnej powierzchni biurowej.

Największymi regionalnymi rynkami biurowymi pozostały Kraków (1,42 miliona mkw.), Wrocław (1,18 miliona mkw.) oraz Trójmiasto (0,84 miliona mkw.). Kolejnymi rynkami, które rywalizują o miano piątego największego rynku biurowego w Polsce są Poznań (0,56 miliona mkw.), Katowice (0,53 miliona mkw.) oraz Łódź (0,53 miliona mkw.) najmniejszymi rynkami ujętymi w analizie są Lublin (0,19 miliona mkw.) oraz Szczecin (0,18 miliona mkw.). Nowa podaż w Warszawie na koniec 2019 roku wyniosła 162 200 mkw. w 17 budynkach.

W miastach regionalnych oddano do użytku łącznie 545,6 tys. mkw. w 57 projektach. Największym budynkiem oddanym do użytku w Warszawie był projekt Wola Retro (Develia – 24,5 tys. mkw.). Z kolei w miastach regionalnych do największych projektów oddanych do użytku w tym roku możemy zaliczyć dwa projekty firmy Vastint: drugą fazę kompleksu Business Garden w której skład weszło łącznie pięć budynków o łącznej powierzchni 76,7 tys. mkw. oraz drugą fazę kompleksu Poznań Business Garden o łącznej powierzchni 46,1 tys. mkw. Kolejnymi projektami były Neon - czwarty etap kompleksu Alchemia (Torus – 33,7 tys. mkw.) w Gdańsku, Tischnera Office (Cavatina – 32,8 tys. mkw.) w Krakowie, pierwszą fazę kompleksu Brama Miasta (Skanska – 25,5 tys. mkw.).

Na koniec 2019 roku w budowie znajdowało się 89 projektów o łącznej powierzchni 1,6 miliona mkw., z czego największa ilość nowych inwestycji powstanie w Warszawie (28), Krakowie (13), Trójmieście (15) oraz Łodzi (10) i Katowicach (10). Średnia wielkość tych inwestycji to 17,7 tys. mkw., z czego ponad 68% to projekty większe niż 10 tys. mkw.

Najemcy w 2019 roku wynajęli łącznie 1 570 500 mkw., co jest wartością rekordową od początku prowadzenia statystyk. Do najbardziej aktywnych rynków możemy zaliczyć Warszawę, Kraków, Wrocław oraz Trójmiasto, w których udział we wszystkich transakcjach zawartych na analizowanych rynkach wyniósł odpowiednio 56%, 17%, 8% oraz 6%. Dodatkowo warto wspomnieć o relatywnie wysokiej aktywności najemców w Katowicach, gdzie wynajęto łącznie ponad 82 tys. mkw. Popyt na powierzchnie biurowe w Warszawie był generowany przez najemców z sektora bankowego, telekomunikacyjnego oraz IT. Z kolei czynnikiem wpływającym na rozwój rynków regionalnych jest ciągły rozwój sektora usług dla biznesu - podsumowuje Jan Szulborski, konsultant w dziale Badań i Doradztwa, Cushman & Wakefield, autor raportu.