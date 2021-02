Biurowe Trójmiasto o krok od miliona mkw.

W ostatnich pięciu latach trójmiejski rynek biurowy odnotował średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 10 proc. - wynika z raportu „Office Occupier: Rynek biurowy w Trójmieście” firmy doradczej Cresa. Jeśli wszystkie realizowane obecnie projekty zostaną ukończone w terminie, w 2021 roku Trójmiasto będzie dysponowało zasobami około 1 mln mkw. Wolumen transakcji zawartych w 2020 r. wyniósł 87.700 mkw., tj. o 13,2% mniej niż rok wcześniej, co stanowi 84,1% średniej rocznej z lat 2015-2019. W ubiegłym roku przeważały nowe umowy (46%), następnie renegocjacje (37%), ekspansje (15%) i najem na potrzeby właściciela (2%).

- Ostatni kwartał 2020 roku upłynął na rynku biurowym Trójmiasta pod znakiem dużej ostrożności. Wielu najemców odkłada na później podjęcie decyzji o wynajęciu nowej powierzchni, oczekując znaczącej poprawy sytuacji rynkowej. Ponadto mają także świadomość, że model pracy hybrydowej sprawdził się stosunkowo dobrze, a na rynku dostępne są również oferty podnajmu. Obserwujemy jednak stopniowy wzrost liczby zapytań o nowe powierzchnie ze strony firm zarówno już funkcjonujących na Pomorzu, jak planujących wejść na ten rynek. To zainteresowanie może się przełożyć w drugiej połowie 2021 roku na nowe umowy najmu – mówi Michał Rafałowicz, Dyrektor regionu pomorskiego w firmie Cresa Polska.

Całkowity wolumen transakcji w 2020 roku wyniósł 87.700 mkw., tj. o 13,2% mniej niż rok wcześniej, co stanowi 84% średniej rocznej z lat 2015-2019. W ubiegłym roku przeważały nowe umowy (46%), następnie renegocjacje (37%), ekspansje (15%) i najem na potrzeby właściciela (2%). W samym czwartym kwartale najemcy podpisali umowy na ponad 7.300 mkw. W strukturze popytu dominowały nowe umowy (68%), a renegocjacje i ekspansje stanowiły odpowiednio 31% i 1%.

Do największych umów najmu powierzchni biurowej w 2020 roku zaliczamy: wynajęcie ponad 12 tys. mkw. przez poufnego najemcę w biurowcu Alchemia IV – Neon, renegocjację umowy najmu 7.000 mkw. przez poufnego najemcę w Olivia Business Centre i renegocjację 6.400 mkw. przez firmę Nordea w Tensor Z.

Trójmiejskie zasoby powierzchni biurowej powiększyły się w ciągu roku o 6% i na koniec grudnia 2020 roku wyniosły 888.600 mkw. W czwartym kwartale 2020 roku na rynku biurowym w Trójmieście nie oddano do użytku żadnej nowej inwestycji. W trakcie realizacji pozostaje ponad 100.000 mkw. w ramach projektów takich jak 3T Office Park, Palio A oraz FORMAT.

- W ostatnich pięciu latach trójmiejski rynek biurowy odnotował średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 10%. Jeśli wszystkie realizowane obecnie projekty zostaną ukończone w terminie, w 2021 roku Trójmiasto będzie dysponowało zasobami około 1 mln mkw. Nowe budynki powstają w okolicach Młodego Miasta Gdańsk, Alei Grunwaldzkiej i lotniska oraz w Gdyni – mówi Iga Kraśniewska, Research Manager w dziale badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Absorpcja powierzchni biurowej w całym 2020 roku wyniosła łącznie 16.700 mkw., czyli o 75% mniej niż rok wcześniej, a w samym czwartym kwartale – zaledwie 400 mkw. Było to spowodowane przede wszystkim przez ponad dwukrotny wzrost ilości powierzchni niewynajętej w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wskaźnik pustostanów na koniec czwartego kwartału 2020 roku ukształtował się na poziomie 9,5%, co oznacza wzrost o 5,6 p.p. rok do roku oraz 0,1 p.p. kwartał do kwartału. Ilość wolnych powierzchni wyniosła 84.300 mkw.

Czynsze wywoławcze w Trójmieście w nowoczesnych budynkach utrzymują się na poziomie od 11 EUR/mkw./mc do 15 EUR/mkw./mc (w okolicach Al. Grunwaldzkiej).