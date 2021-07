Biurowe wieże Global Office Park w Katowicach z wiechą

Biurowce kompleksu Global Office Park będą miały po 104 m wysokości i dostarczą ponad 55 tys. mkw. powierzchni.

Ich oddanie do użytku planowane jest na II kw. 2022 r., a już są wynajęte w ok. 54 proc.

Global Office Park to nowoczesny obiekt składający się z części biurowej, usługowej, a także z mieszkalnej.

Dwie wieże, w których znajdować się będą biura to 25-piętrowe budynki o wysokości 104 m o łącznej powierzchni 55,2 tys. mkw. W trzeciej wieży znajdować się będą mieszkania na wynajem od Resi Capital. Podstawą wszystkich trzech wieżowców będzie pięciokondygnacyjne podium z miejscem dla gastronomii, punktami usługowymi, sklepami. Część mieszkalna jak i część biurowa będą mieć dostęp do stref zieleni i relaksu stworzonej na tarasach zajmujących aż 2,3 tys. mkw. powierzchni. Prace przy budowie rozpoczęły się w 2019 r., a ich zakończenie planowane jest na II kwartał 2022 r.

Nieruchomość zlokalizowana przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki w Katowicach, co zapewnia świetny dojazd zarówno transportem prywatnym jak i zbiorowym. Wszystkie budynki biurowe GOP będą certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Oddany już do użytku budynek C otrzymał już certyfikat, wieże są w trakcie procedury weryfikacyjnej. Aby zapewnić najemcom maksimum komfortu w post pandemicznej rzeczywistości, deweloper postanowił wszystkie swoje biurowce certyfikować także w systemie WELL Health-Safety Rating. Cały wybudowany już portfel inwestycji Cavatiny w maju otrzymał potwierdzenie certyfikacji. Kolejne budynki będą poddawane tej procedurze wraz z ich ukończeniem.

