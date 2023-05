Ostatnie kilkanaście lat to wysyp biurowych wież w Polsce. Pionierem wysokości jest Warszawa, ale w TOP 10 jest też miejsce na Wrocław i Gdańsk.

Polska wysokościowcami stoi. W zestawieniu 10 najwyższych budynków w UE aż cztery pochodzą z naszego kraju.

Niekwestionowanym liderem najwyższych biurowców w Polsce jest Warszawa.

W zestawieniu TOP 10 nie zabrakło Wrocławia ze Sky Tower i Gdańska z Oliva Star.

Varso Tower w Warszawie

wysokość: 310 m

liczba pięter: 53

inwestor: HB Reavis

Wznosząca się na wysokość 310 metrów wraz z iglicą wieża jest częścią wielofunkcyjnej inwestycji Varso Place, realizowanej w centrum Warszawy przez firmę HB Reavis i oferującej biura, hotel, centrum innowacji oraz pasaż handlowo-usługowy. Lokalizacja przy dworcu Warszawa Centralna zapewnia szeroką ofertę transportu publicznego dostępną w odległości zaledwie krótkiego spaceru.

53-piętrowy wieżowiec zwieńczony iglicą powstał na deskach wielokrotnie nagradzanej pracowni Foster + Partners, która słynie z przełomowych projektów wpisujących się w nurt zrównoważonego rozwoju.

53-piętrowy wieżowiec zwieńczony iglicą powstał na deskach wielokrotnie nagradzanej pracowni Foster + Partners, fot. mat. pras.

Dwa tarasy widokowe – jedne z najwyższych w Europie – znajdą się na wysokości 205 metrów oraz 230 metrów, czyli nawet dwukrotnie wyżej niż taras widokowy w Pałacu Kultury i Nauki.

Pałac Kultury i Nauki

wysokość: 237 m

liczba pięter: 42

Przez lata Pałac Kultury i Nauki był najwyższym budynkiem w Polsce. Zbudowany w 1955 roku w zamyśle architektów rosyjskich miał dominować w krajobrazie Warszawy i górować nad wszystkimi budynkami. Według projektu rosyjskiego – pałac miał sięgać 120 m, ale poprzeczkę podniósł polski architekt Józef Sigalin. Ostatecznie Pałac Kultury i Nauki składa się z 44 pięter i ma 237 metrów wysokości wraz z iglicą.

Przez lata Pałac Kultury i Nauki był najwyższym budynkiem w Polsce, fot. archiwum

Pałac Kultury i Nauki kontrowersje wzbudza od samego początku swojego istnienia. Dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego – z takim hasłem wzniesiono najwyższy budynek w Polsce. Bracia Pałacu, czyli podobne mu budynki, zlokalizowane są również w innych krajach, które były pod kontrolą ZSRR.

Warsaw Spire

wysokość: 220 m

liczba pięter: 49

inwestor: Ghelamco Poland

Warsaw Spire to kompleks trzech budynków: wieży o wysokości 220 m z iglicami oraz dwóch 55-metrowych budynków. Łącznie dostarczy na rynek 109 tys. mkw. powierzchni biurowej. Powierzchnia typowego piętra w kompleksie wynosi od 1 300 mkw. do 1 700 mkw.

Warsaw Spire to kompleks trzech budynków: wieży o wysokości 220 m z iglicami oraz dwóch 55-metrowych budynków, fot. mat. pras.

Warsaw Spire został zaprojektowany przez zespół znakomitych architektów z belgijskiej pracowni architektonicznej M. & J-M. Jaspers – J. Eyers & Partners we współpracy z Polsko-Belgijską Pracownią Architektury – Projekt. Inwestorem, deweloperem i generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Ghelamco Poland.

Sky Tower we Wrocławiu

wysokość: 212 m

liczba pięter: 51

inwestor: LC Corp

Sky Tower zlokalizowany jest w samym sercu Wrocławia, w dzielnicy Krzyki. To jeden z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych adresów we Wrocławiu. Część biurowa obiektu zajmuje powierzchnię prawie 40 tys. mkw.

To jeden z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych adresów we Wrocławiu, fot. mat. pras.

Biurowiec Sky Tower należy do kompleksu architektonicznego, w skład którego wchodzą także część mieszkalna i galeria handlowa. Wysokość wieżowca to 212 metrów.

Warsaw Trade Tower

wysokość: 208 m

liczba pięter: 43

inwestor: Koncern Daewoo

Warszawski wieżowiec należący do Globalworth - Warsaw Trade Tower - to jeden z najstarszych wieżowców biurowych w Warszawie, zbudowany w latach 1997–1999. 43-piętrowy drapacz chmur Warsaw Trade Tower wraz z iglicą wznosi się na wysokość 208 m. Powierzchnia całkowita wieży wynosi blisko 72 tys. m.kw., a użytkowa - ponad 59 tys. m.kw.

Warszawski wieżowiec należący do Globalworth - Warsaw Trade Tower - to jeden z najstarszych wieżowców biurowych w Warszawie, zbudowany w latach 1997–1999, fot. mat. pras.

Wieża WTT została zbudowana przez koreański koncern Daewoo, a w 2006 r. kupił ją fundusz Akron Investment Central Eastern Europe II. Wieża pozostawała we władaniu Akron do 2019 roku, kiedy przejął ją podmiot kontrolowany przez Globalworth Poland Real Estate.

Warsaw Unit

wysokość: 202 m

liczba pięter: 46

projekt: Ghelamco Poland

Oddany do użytku w maju 2021 roku Warsaw UNIT to jeden z bardziej zaawansowanych technologicznie budynków w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Oddany do użytku w maju 2021 roku Warsaw UNIT to jeden z bardziej zaawansowanych technologicznie budynków w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej, fot. mat. pras.

Budynek oferuje 57 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej na 45 piętrach. Unit charakteryzuje architektura łącząca modernistyczne dziedzictwo stolicy z nowoczesnymi materiałami. Na wysokości ulic fasadę uzupełnia tak zwana „smocza skóra” – czyli tysiące płytek przypominających łuski, które reagują na każdy podmuch wiatru, ożywiając fasadę. Za projekt Warsaw UNIT odpowiada Polsko-Belgijska Pracownia Architektury Projekt.

Skyliner w Warszawie

wysokość: 195 m

liczba pięter: 45

projekt: Karimpol

Flagowa inwestycja Karimpolu, zaprojektowany przez APA Wojciechowski Skyliner to jeden z najwyższych biurowców w Warszawie. Budynek, którego budowa rozpoczęła się pod koniec 2017 roku uzyskał pozwolenie na użytkowanie w styczniu 2021 roku.

Górujący – na warszawskiej Woli – wieżowiec ma 195 m wysokości i oferuje 45 000 m kw. powierzchni biurowej rozlokowanej na 30 kondygnacjach, fot. mat. pras.

Górujący – na warszawskiej Woli – wieżowiec ma 195 m wysokości i oferuje 45 000 m kw. powierzchni biurowej rozlokowanej na 30 kondygnacjach. Znajdują się w nim również lokale przeznaczone na cele handlowo-usługowe oraz gastronomiczne, które będą dostępne zarówno dla najemców budynku, jak i mieszkańców Warszawy. Łącznie blisko 49 000 m kw. powierzchni.

Q22 w Warszawie

wysokość: 195 m

liczba pięter: 42

projekt: Echo Investment

Zaprojektowany przez Kuryłowicz&Associates i zrealizowany przez Echo Investment biurowiec stanął na warszawskim śródmieściu w 2016 roku. Gmach wznosi się na wysokość 195 m (liczone z iglicą) i oferuje blisko 54 tys. mkw. powierzchni użytkowej.

Q22 to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie i ekologicznych budynków, co zostało potwierdzone certyfikatem BREEAM-Exellent, fot. mat. pras.

Q22 to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie i ekologicznych budynków, co zostało potwierdzone certyfikatem BREEAM-Exellent. Od stycznia 2021 r. biurowiec jest w pełni zasilany zieloną energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych (farm wiatrowych). To pierwszy projekt w portfelu Invesco, właściciela budynku w Polsce z takim certyfikatem.

Rondo 1 w Warszawie

wysokość: 192 m

liczba pięter: 40

inwestor: Hochtief Development Poland

Zbudowany w 2006 roku budynek Rondo 1 położony jest w samym sercu biznesowej Warszawy – u zbiegu ul. Świętokrzyskiej i Al. Jana Pawła II. Budynek zaprojektował Larry Oltmanns z pracowni Skidmore, Owings and Merrill przy współpracy z warszawską pracownią AZO. Rondo 1 składa się z imponującej, 40 – piętrowej (192 metry wysokości) przeszkolonej wieży od strony Al. Jana Pawła II oraz 10-kondygnacyjnego budynku przy ul. Świętokrzyskiej. Projekt oferuje ok. 60 000 mkw. powierzchni biurowych oraz ok. 6 000 mkw. powierzchni handlowo – usługowych.

Zbudowany w 2006 roku budynek Rondo 1 położony jest w samym sercu biznesowej Warszawy – u zbiegu ul. Świętokrzyskiej i Al. Jana Pawła II, fot. mat. pras.

Rondo 1 to pierwszy budynek w Polsce z certyfikatem LEED Platinum w kategorii obiektów istniejących (LEED Building Operations and Maintenance).

Olivia Star w Gdańsku

wysokość: 180 m

liczba pięter: 35

inwestor: Olivia Business Centre

Olivia Star ma 180 metrów wysokości, co czyni z niej najwyższy obiekt Trójmiasta i lokuje w czołówce najwyższych budynków w Polsce. Wysokość Stara nawiązuje do wydarzeń sierpniowych w Gdańsku w 1980 roku, a architektura szczytu – do sąsiadującej z OBC Hali Olivia.

Olivia Star ma 180 metrów wysokości, co czyni z niej najwyższy obiekt Trójmiasta i lokuje w czołówce najwyższych budynków w Polsce, fot. mat. pras.

Najwyższe kondygnacje Olivia Star od 2019 r. są publicznie dostępne. Znajdują się tam m.in.: zewnętrzny taras widokowy na wysokości 130 m, galeria, restauracja, kawiarnie i centrum konferencyjne. Najwyższe piętro, przeznaczone do spotkań biznesowych, może pomieścić 400 osób.

Skysawa w Warszawie - budynek B

wysokość: 155

liczba pięter: 40

inwestor: PHN

Warszawski kompleks biurowy o pow. około 34 530 mkw. położony jest przy ul. Świętokrzyskiej 36 i 38. Większy budynek SKY to 155-m wieża o 40 piętrach i pow. 24 650 mkw. SKYSAWA posiada certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie Outstanding.

SKYSAWA posiada certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie Outstanding, fot. mat. pras.

Centralna lokalizacja, dostęp do gęstej siatki komunikacji miejskiej, bezpośrednie przejście z budynku do stacji II linii metra, bliskość ścieżek rowerowych, nowoczesna infrastruktura dla rowerzystów i stacje ładowania samochodów elektrycznych zachęcają użytkowników kompleksu do wybierania form transportu alternatywnych dla samochodów spalinowych.

