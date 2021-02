Biurowiec Atrium Plaza zyska nowe oblicze

CPI Property Group przystępuje do modernizacji przestrzeni wspólnych w należącym do portfolio grupy biurowcu – Atrium Plaza.

CPIPG, jako właściciel oraz samodzielny zarządca posiadanych nieruchomości biurowych

w Warszawie, konsekwentnie realizuje przyjętą strategię, której głównym celem jest stałe podnoszenie wartości biurowców z własnego portfela, zarówno na poziomie standardu oferowanych powierzchni, jak i komfortu pracy najemców. Zgodnie z przyjętym planem, w lutym 2021 r. CPIPG przystępuje do gruntowanej modernizacji części wspólnych biurowca Atrium Plaza.

Zakres przeprowadzanych prac obejmuje zmiany elewacji wewnętrznych w częściach wspólnych, w tym sufitów i podłóg na wszystkich piętrach budynku; remont holi windowych przy windach panoramicznych na parterze i pierwszym piętrze oraz modernizację lobby i recepcji głównej.

W biurowcu wprowadzone zostaną nowoczesne rozwiązania i materiały wykończeniowe, utrzymane w odpowiedniej dyscyplinie designerskiej i kolorystycznej. Wymieniony zostanie również system oświetlenia na bardziej funkcjonalne i energooszczędne LED, którego dodatkową funkcją będzie podkreślenie nowej estetyki wnętrz.

- Naczelna zasada, którą przyjęliśmy, podejmując decyzję o modernizacji budynku Atrium Plaza, to dopasowanie jego standardów do aktualnie obowiązujących reguł adaptacji przestrzeni na rynku nieruchomości biurowych. Podczas remontu w Atrium Plaza zastosowane zostaną nowoczesne, wysokiej jakości materiały wykończeniowe, a także proekologiczne rozwiązania w zakresie oświetlenia i naturalna zieleń. Rozwiązania te korzystnie wpłyną na dalszą codzienną eksploatację i konserwację budynku oraz – przede wszystkim – na komfort pracy najemców – komentuje Marcin Mędrzycki, Head of Asset Management w CPI Property Group Polska.

Całkowitej zmianie ulegnie również recepcja główna, a hol wejściowy stanie się bardziej jasny

i przejrzysty. Po zakończeniu prac remontowych w biurowcu wprowadzony zostanie program OfficeME oraz nowe standardy pracy recepcji i informacji najemców.

Prace rozpoczną się w lutym 2021 r. i potrwają 4 miesiące. Będą prowadzone etapami, przy stałym zachowaniu komunikacji pionowej budynku. Zostały zaplanowane, tak aby w najmniejszym stopniu wpływać na codzienną pracę najemców. Za zarządzanie projektem odpowiedzialna jest firma JLL. Głównym wykonawcą projektu jest Reesco Sp. z o.o.

Położony przy Alei Jana Pawła II, 7-kondygnacyjny Atrium Plaza oferuje 14 700 mkw. powierzchni biurowej oraz przestronny parking. Budynek wyróżnia przeszklone atrium z centrum handlowo-usługowym. W Atrium Plaza swoje biura znalazły firmy m.in. z branż informatycznej, human resources czy finansowej. W biurowcu dostępne jest również centrum medyczne. Atrium Plaza posiada certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Very Good.