Biurowiec City One pod skrzydłami nowego zarządcy

City One, pierwszy etap wrocławskiego kompleksu City Forum, dołącza do portfolio budynków zarządzanych przez MVGM. Zespół MVGM jest odpowiedzialny za kompleksowe procesy z obszaru property management, które prowadzi w imieniu City One Park.

- City One, którego oficjalne otwarcie miało miejsce zaledwie kilka miesięcy temu, to jeden z najbardziej pożądanych adresów biurowych we Wrocławiu. Biurowiec funkcjonujący na rynku od niedawna jest tym ciekawszym wyzwaniem, że przejęcie nowego mandatu wymaga wdrożenia odpowiednich praktyk i narzędzi, które pozwolą efektywnie zarządzać obiektem. Z projektu cieszymy się tym bardziej, że znacząco powiększa on nasz portfel we Wrocławiu. Aktualnie zarządzamy tutaj już sześcioma nieruchomościami biurowymi o powierzchni 76 tys. mkw. - mówi Katarzyna Jaśkiewicz, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, MVGM.

City One, pierwszy etap parku biurowego City Forum, to nowoczesny projekt biurowy oferujący ponad 12 000 mkw. powierzchni. Budynek został zaprojektowany przez SRDK Archicom Studio i zrealizowany przez Archicom. Obiekt jest zlokalizowany u zbiegu ulicy Traugutta i Pułaskiego, co zapewnia bliskość środków komunikacji miejskiej oraz sprawny dojazd do strategicznych części Wrocławia. Docelowo powstanie tam również przyjazna pracownikom i mieszkańcom przestrzeń półpubliczna, która będzie sprzyjać relaksowi i spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. City One został zrealizowany w zgodzie z zasadami zrównoważonego budownictwa, co potwierdza otrzymanie certyfikatu LEED Gold na poziomie czwartym.