Biurowiec CPI z certyfikatem

Zgodnie z przyjętą strategią inwestycyjną, kryterium powiększania portfolio CPIPG stanowią doskonale położone, wysokiej klasy biurowce, o dużym potencjale ekologicznym. Akwizycja Moniuszki 1A odbyła się w marcu 2020r., a następnie biurowiec przeszedł na właścicielski model zarządzania. Kolejnym krokiem CPIPG było rozpoczęcie procesu certyfikacji budynku w systemie BREEAM In-Use. W lipcu 2020r. Moniuszki 1A otrzymał certyfikat na poziomie Excellent.

Asesorzy BREEAM wyróżnili rozwiązania, zapewniające wysoki komfort użytkowania biurowca – np. zainstalowane w pomieszczeniach czujniki dwutlenku węgla, regulujące nawiew świeżego powietrza oraz możliwość kontroli temperatury w użytkowanych przestrzeniach. Docenione zostały również zastosowane rozwiązania, ograniczające zużycie energii – zarządzanie oświetleniem zewnętrznym w systemie BMS, a także czujniki ruchu oraz zużycie wody – wodooszczędne toalety i system wykrywania wycieków wody. Wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych potwierdziły inteligentne czujniki ruchu, a ochronę antywłamaniową – monitoring bezpieczeństwa

i całodobowa ochrona.

Podniesieniu świadomości ekologicznej najemców Moniuszki 1A służy wprowadzony system sortowania odpadów oraz popularyzacja przyjaznych środowisku dojazdów do pracy, dzięki stworzeniu infrastruktury rowerowej na parkingu podziemnym.

Wysoką jakość budynku potwierdza również jego konstrukcja, pozwalająca na łatwą adaptowalność przestrzeni, a przeszklona elewacja zapewnia najemcom stały dostęp do światła dziennego. Dodatkowym atutem jest doskonałe położenie oraz bliskość wszelkich punktów handlowych i usługowych. Pomimo niewielkiej działki, przy biurowcu wkomponowany został pas zieleni.

W kategoriach certyfikacji „Materials” i „Waste” asesorzy BREEAM przyznali biurowcowi Moniuszki 1A maksymalną liczbę punktów za, a w kategorii „Heath and Wellbeing” – bliską maksymalnej

- Ogromnie cieszymy się z szybkiego przyznania certyfikatu BREEAM In-Use na poziomie Excellent jednemu z ostatnich przejętych przez CPIPG biurowców. Naszym celem jest dążenie do implementacji proekologicznych rozwiązań, a co za tym idzie – zielonej certyfikacji wszędzie, gdzie to możliwe. Wiemy, że zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, idących w parze z poszanowaniem środowiska to nie tylko zwiększenie wartości posiadanej nieruchomości, ale również podniesienie komfortu pracy i optymalizacji kosztów wśród naszych najemców – komentuje Cezary Kopij, Dyrektor Techniczny, CPIPG Polska.

Położony w centrum Warszawy biurowiec Moniuszki 1A oferuje 10 000 mkw. powierzchni biurowej, dostępnej na 18 piętrach. Budynek został całkowicie odnowiony w 2015 roku. Moniuszki 1A znajduje się w pobliżu stacji Świętokrzyska, oferującej bezpośredni dostęp do dwóch linii metra oraz licznych przystanków tramwajowych i autobusowych. Biurowiec może poszczycić się tak znamienitymi najemcami jak Ministerstwo Finansów czy Centrum Nauki Kopernik.