Początek roku był dla nas wyjątkowo intensywny. W tym okresie do EQ2 wprowadziło się czterech nowych najemców, z czego jeden zajął ok. 67 proc. powierzchni najmu całego budynku. Proces szukania najemców pokazał nam, że firmy coraz bardziej doceniają kameralne budynki z proekologicznymi rozwiązaniami. EQ2 spełnia te wymagania, bo jest to przede wszystkim miejsce dostosowane do każdego rodzaju biznesu. Cieszymy się, że w ostatnim czasie firmy tak chętnie decydowały się na nasz biurowiec i liczymy, że czeka nas udana, wieloletnia współpraca – komentuje Jarosław Kozak, Prezes Zarządu Waryński S.A.